Суд скасував рішення про зменшення суми застави для ексголови ДФС Насірова

Судді Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду Сергій Боднар, Віктор Панкулич та Ігор Панаід скасували ухвалу слідчої судді Лариси Задорожної, яка ще до передання справи до суду зменшила заставу ексголові Державної фіскальної служби України Роману Насірову з 523 млн до 107 млн грн, повідомляє Центр протидії корупції.

"Поки рішення Задорожної оскаржувалося в апеляції, обвинувальний акт щодо Насірова було передано до суду. Пізніше трійка суддів ВАКС у складі Галабали, Крикливого і Ногачевського знизила заставу до 261 млн грн. Якщо Насіров не внесе цю суму, він перебуватиме під вартою до 30 липня 2023 року. Таким чином, актуальною заставою для Насірова залишається 261 млн грн", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, 23 травня 2023 року Спеціальна антикорупційна прокуратура скерувала до суду справу стосовно Насірова та його радника, підозрюваних в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

За даними слідства, протягом 2015-2016 рр. голова ДФС України отримав на свою користь та на користь третіх осіб понад 722 млн грн неправомірної вигоди за дії, пов'язані із забезпеченням відшкодування ПДВ підконтрольним власнику агрохолдингу юридичним особам у розмірі понад 3,2 млрд грн.

Як встановило слідство, надання неправомірної вигоди в іноземній валюті ($5,5 млн та EUR21 млн) відбувалося з використанням низки компаній, зареєстрованих за кордоном, що належали власнику одного з агрохолдингів, а її одержання посадовцем - із використанням підприємств-нерезидентів, контроль над якими здійснював безпосередньо голова ДФС, його радник та інші особи, пов'язані з ним родинними відносинами.

За даними прокуратури, для перерахування коштів між зазначеними юридичними особами під виглядом надання та отримання позик або постачання продукції підозрювані також залучили й інші підприємства-посередники, зареєстровані за межами України. При цьому частина коштів такої неправомірної вигоди була сформована безпосередньо з грошових коштів бюджетного відшкодування ПДВ, конвертованих в іноземну валюту.

Дії колишнього голови ДФС України кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 КК України, його радника - за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України.