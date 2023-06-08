NEFCO планує завершити 10 проєктів із ремонту житла для ВПО до кінця року

Проєкти з відновлення та перепрофілювання муніципальних будівель для розміщення внутрішньо переміщених осіб, що реалізує Північна екологічна фінансова корпорація (Nordic Environment Finance Corporation, NEFCO) спільно з фондами Євросоюзу, заплановано завершити до кінця 2023 року.

"Поточні проєкти спрямовані на відновлення, реконструкцію та перепрофілювання наявних муніципальних споруд, як-от гуртожитки, медзаклади, адміністративні будівлі, школи та дитячі садочки, що можуть бути використані для розміщення ВПО. Усі проєкти пройшли стадію закупівель, у більшості громад виконуються будівельні роботи. Очікується, що ремонт перших житлових об'єктів буде завершено восени, а завершити всі 10 проєктів запланують до кінця 2023 року", - повідомляють у пресрелізі NEFCO.

Згідно з ним, роботи виконуються на об'єктах у Чернівцях, Чорткові, Івано-Франківську, Хмельницькому, Ківерцях, Ковелі, Луцьку, Рівному, Золочеві та Звягелі. На кожен проєкт виділено EUR1,5-2,5 млн, а загальна сума фінансування - EUR19,4 млн. Кошти на ремонтні роботи було, зокрема, переспрямовано з програми поліпшення утилізації відходів і підвищення енергоефективності в українських громадах, яку було перервано через повномасштабне вторгнення.

Після завершення будівельних робіт житло і доступ до основних муніципальних послуг отримають близько 1,8 тис. ВПО, очікують у NEFCO. Крім того, рівень енергоефективності відремонтованих будівель підвищиться на третину.

Програма фінансується ЄС через Інвестиційну платформу сусідства (NIP) і реалізується під управлінням NEFCO.

У корпорації нагадали, що, окрім зазначеної програми, в Україні реалізуються ще три програми з фінансуванням ЄС, пов'язані із забезпеченням житлом переселенців і відновленням критичної інфраструктури.

NEFCO - міжнародна фінансова установа, що фінансує розширення північноєвропейських зелених рішень на світових ринках. Заснована 1990 року Данією, Фінляндією, Ісландією, Норвегією та Швецією. В Україні реалізовано проєкти більш ніж у 100 муніципалітетах.