Події

18:24 08.06.2023

NEFCO планує завершити 10 проєктів із ремонту житла для ВПО до кінця року

2 хв читати
NEFCO планує завершити 10 проєктів із ремонту житла для ВПО до кінця року

Проєкти з відновлення та перепрофілювання муніципальних будівель для розміщення внутрішньо переміщених осіб, що реалізує Північна екологічна фінансова корпорація (Nordic Environment Finance Corporation, NEFCO) спільно з фондами Євросоюзу, заплановано завершити до кінця 2023 року.

"Поточні проєкти спрямовані на відновлення, реконструкцію та перепрофілювання наявних муніципальних споруд, як-от гуртожитки, медзаклади, адміністративні будівлі, школи та дитячі садочки, що можуть бути використані для розміщення ВПО. Усі проєкти пройшли стадію закупівель, у більшості громад виконуються будівельні роботи. Очікується, що ремонт перших житлових об'єктів буде завершено восени, а завершити всі 10 проєктів запланують до кінця 2023 року", - повідомляють у пресрелізі NEFCO.

Згідно з ним, роботи виконуються на об'єктах у Чернівцях, Чорткові, Івано-Франківську, Хмельницькому, Ківерцях, Ковелі, Луцьку, Рівному, Золочеві та Звягелі. На кожен проєкт виділено EUR1,5-2,5 млн, а загальна сума фінансування - EUR19,4 млн. Кошти на ремонтні роботи було, зокрема, переспрямовано з програми поліпшення утилізації відходів і підвищення енергоефективності в українських громадах, яку було перервано через повномасштабне вторгнення.

Після завершення будівельних робіт житло і доступ до основних муніципальних послуг отримають близько 1,8 тис. ВПО, очікують у NEFCO. Крім того, рівень енергоефективності відремонтованих будівель підвищиться на третину.

Програма фінансується ЄС через Інвестиційну платформу сусідства (NIP) і реалізується під управлінням NEFCO.

У корпорації нагадали, що, окрім зазначеної програми, в Україні реалізуються ще три програми з фінансуванням ЄС, пов'язані із забезпеченням житлом переселенців і відновленням критичної інфраструктури.

NEFCO - міжнародна фінансова установа, що фінансує розширення північноєвропейських зелених рішень на світових ринках. Заснована 1990 року Данією, Фінляндією, Ісландією, Норвегією та Швецією. В Україні реалізовано проєкти більш ніж у 100 муніципалітетах.

Теги: #житло #nefco #впо

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:08 07.06.2023
Профільний комітет рекомендує Раді прийняти за основу законопроєкт про забезпечення житлом ВПО

Профільний комітет рекомендує Раді прийняти за основу законопроєкт про забезпечення житлом ВПО

11:43 26.05.2023
Краще вкладати кошти в соціальні гуртожитки для переселенців, ніж у будівництво модульних містечок - Верещук

Краще вкладати кошти в соціальні гуртожитки для переселенців, ніж у будівництво модульних містечок - Верещук

20:28 24.05.2023
Міжнародні донори нададуть Україні додатковий грант EUR17 млн на житлове кредитування для ВПО

Міжнародні донори нададуть Україні додатковий грант EUR17 млн на житлове кредитування для ВПО

17:53 11.05.2023
У Мукачеві запрацював Інтеграційний хаб для переселенців - ПРООН

У Мукачеві запрацював Інтеграційний хаб для переселенців - ПРООН

12:12 08.05.2023
Програма компенсацій за зруйноване житло має встановити реалістичну вартість квадратного метра для стимулювання ринку - думка

Програма компенсацій за зруйноване житло має встановити реалістичну вартість квадратного метра для стимулювання ринку - думка

14:42 06.05.2023
В Україні запрацював чат-бот для допомоги переселенцям

В Україні запрацював чат-бот для допомоги переселенцям

16:41 04.05.2023
Від початку повномасштабного вторгнення в Києві зареєструвалися майже 250 тис. ВПО, із них понад 45 тис. - діти

Від початку повномасштабного вторгнення в Києві зареєструвалися майже 250 тис. ВПО, із них понад 45 тис. - діти

18:15 02.05.2023
Кабмін розширив перелік категорій переселенців, які мають право на отримання тимчасового житла

Кабмін розширив перелік категорій переселенців, які мають право на отримання тимчасового житла

02:42 19.04.2023
Медіанна ціна на вторинному ринку житла столиці у березні знизилася на 7,1%

Медіанна ціна на вторинному ринку житла столиці у березні знизилася на 7,1%

18:16 07.04.2023
КМДА: У Києві понад 100 тисяч ВПО, які звернулися до соцслужб, одержали продуктові набори, з 10 квітня прийом нових заявок за програмою припиняється

КМДА: У Києві понад 100 тисяч ВПО, які звернулися до соцслужб, одержали продуктові набори, з 10 квітня прийом нових заявок за програмою припиняється

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Із зони підтоплення евакуювали 2334 людини, обстріли з боку окупантів тривають - МВС

Рівень води в Каховському водосховищі перетнув "мертву" точку і сягнув уже 12,5 м

Дев'ятеро людей загинули в Олешках унаслідок повені, спричиненої підривом Каховської ГЕС, - міський голова

На півдні України тривають активні бої, на Запорізькому напрямку ворог в активній обороні - Маляр

Унаслідок ворожого обстрілу Херсона постраждали вісім осіб - МВС

ОСТАННЄ

РФ атакувала Бериславський район керованими авіабомбами, загинула жінка

Російські окупанти п'ять разів обстріляли Нікопольський район

Глава МЗС: Україна невдовзі отримає допомогу НАТО для подолання наслідків російського теракту на Каховській ГЕС

Суд скасував рішення про зменшення суми застави для ексголови ДФС Насірова

В Україні змінилися правила нотаріальної реєстрації земельних ділянок

Із зони підтоплення евакуювали 2334 людини, обстріли з боку окупантів тривають - МВС

"Епіцентр" передав гуманітарну допомогу до Херсонської області

Венеціанська комісія може вкотре відстрочити надання висновку на закон про деолігархізацію

Рівень води в Каховському водосховищі перетнув "мертву" точку і сягнув уже 12,5 м

Суд засудив до 10 років позбавлення волі російського агента, який вербував українців для диверсій в Одеській області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА