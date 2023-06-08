Головний рабин України потрапив у Херсоні під обстріл російських окупантів
Головний рабин України Моше Реувен Асман прибув до Херсона, щоб допомогти постраждалим від підтоплення, спричиненого руйнуванням греблі Каховського водосховища, але потрапив під обстріл із боку російських окупантів.
"Я в Херсоні, пливли за людьми - дивом вижили", - написав Асман у фейсбуці у четвер, прикріпивши до повідомлення відеозапис, де він на вулицях Херсона розповідає про свою поїздку, але початок обстрілу перебиває розповідь.