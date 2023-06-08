Події

17:17 08.06.2023

Головний рабин України потрапив у Херсоні під обстріл російських окупантів

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Головний рабин України Моше Реувен Асман прибув до Херсона, щоб допомогти постраждалим від підтоплення, спричиненого руйнуванням греблі Каховського водосховища, але потрапив під обстріл із боку російських окупантів.

"Я в Херсоні, пливли за людьми - дивом вижили", - написав Асман у фейсбуці у четвер, прикріпивши до повідомлення відеозапис, де він на вулицях Херсона розповідає про свою поїздку, але початок обстрілу перебиває розповідь.

 

Теги: #херсон #обстріл #рабин

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