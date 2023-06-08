На півдні України тривають активні бої, на Запорізькому напрямку ворог в активній обороні - Маляр

На півдні та сході України тривають активні бойові дії на низці напрямків, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Тривають бої за Велику Новосілку на Новопалівському напрямку. На Запорізькому напрямку в районі Оріхова ворог в активній обороні", - написала Маляр у телеграм-каналі.

На сході на Бахмутському напрямку ведуться активні дії українських військ, тривають бої.

"Подекуди ворог намагається перейти в наступ, але безуспішно", - зазначила Маляр.

На Куп'янському, Шахтарському напрямках ворог завдає авіаційних ударів, здійснює обстріли.

На Авдіївському та Лиманському напрямках противник робить спроби наступати, але безуспішно.

На Мар'їнському напрямку також тривають бої. Українські захисники відбили численні атаки противника в районі міста Мар'їнка, завдавши йому значних втрат.