Події

15:18 08.06.2023

Україна та ООН домовилися, що організація спрямує групи для евакуації людей з окупованого Лівобережжя, щойно РФ надасть доступ

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Україна та ООН домовилися, що організація спрямує групи для евакуації людей з окупованого Лівобережжя, щойно РФ надасть доступ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та координаторка системи ООН в Україні Деніз Браун домовилися, що організація негайно сформує групи, які буде спрямовано на постраждалі окуповані території лівого берега Дніпра для надання гуманітарної допомоги та евакуації людей, щойно РФ надасть доступ і гарантії безпеки.

"За підсумками зустрічі узгоджено, що ООН невідкладно збільшить обсяги допомоги та направить додаткові сили до Херсонської та інших постраждалих областей. Крім того, домовлено, що ООН негайно сформує у Запоріжжі та Херсоні групи, які будуть направлені на постраждалі окуповані території Лівобережжя для надання гуманітарної допомоги та евакуації людей за умови забезпечення безпечного проїзду на окуповані території з підконтрольної уряду України території", - ідеться в заяві МЗС.

Кулеба запевнив ООН у тому, що Україна надає всі гарантії безпеки ООН для виконання гуманітарних операцій у всій зоні ураження.

"Сторони домовились, що згадані підрозділи ООН вирушать до уражених зон на тимчасово окупованих територіях з наших територій, щойно Росія надасть доступ та гарантії безпеки. Наразі Організація Об’єднаних Націй очікує на надання зазначених гарантій від російської сторони та доступу до окупованих територій, постраждалих внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС", - ідеться в заяві.

Теги: #оон #евакуація #умови

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