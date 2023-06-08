Київ передав Херсону для боротьби з підтопленнями мотопомпи, очисні станції, човни та продукти - Кличко

Київ відправив допомогу Херсону, який страждає після підтоплення, зумовленого підривом російськими окупантами греблі Каховської гідроелектростанції, повідомив мер української столиці Віталій Кличко.

"Сьогодні вранці від столиці повезли: 4 мотопомпи HONDA, 32 станції біологічної очистки води LUQUEL, 2 надувних човни Captain Combat, 2 теплових гармати KROLL. А також - літні спальники, термоси, набори посуду та 2,2 тонн продуктів харчування (м’ясних та овочевих консервів)", - написав Кличко в телеграмі у четвер.

За його словами, влада української столиці також забезпечить оздоровлення 100 дітей із Херсона в Карпатах, зокрема у м. Трускавці Львівської області. Влада Херсона вже формує групи дітей, щоб відправити до місць оздоровлення, повідомив Кличко.