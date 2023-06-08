Події

13:19 08.06.2023

Відкрито провадження за статтею "екоцид" у зв'язку з масовою загибеллю риби на Дніпропетровщині внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС

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Відкрито провадження за статтею "екоцид" у зв'язку з масовою загибеллю риби на Дніпропетровщині внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС

Правоохоронці розпочали розслідування за статтею "екоцид" у зв'язку з масовою загибеллю риби на Дніпропетровщині внаслідок руйнування дамби Каховської ГЕС, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Криворізькою східною окружною прокуратурою розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами екоциду та порушення законів і звичаїв війни (ст. 441, ч. 1 ст. 438 КК України)", - йдеться в повідомленні відомства в четвер.

За даними слідства, руйнування дамби Каховської ГЕС призвело до критичного зниження рівня води в Каховському водосховищі.

"Внаслідок цього біля с. Мар’янське Криворізького району сталася масова загибель водних біоресурсів, яка може призвести до екологічної катастрофи", - наголошується в повідомленні.

Наразі тривають першочергові слідчі дії з метою фіксації негативних наслідків та встановлення розміру збитків, завданих довкіллю.

На місці події працюють прокурори разом із правоохоронцями та представниками державних контролюючих органів області.

 

Теги: #екоцид #каховська_гес

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