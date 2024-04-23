Пресконференції

16:50 23.04.2024

Обстріли росіянами ХФТІ у 2022 р. мали на меті завдання шкоди атомному об'єкту, їх і кваліфіковано як екоцид

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Обстріли росіянами ХФТІ у 2022 р. мали на меті завдання шкоди атомному об'єкту, їх і кваліфіковано як екоцид

Обстріли російськими агресорами будівель Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут" (ННЦ "ХФТІ") 2022 року мали на меті завдання шкоди атомному об'єкту і кваліфіковані як екоцид.

Про це повідомив керівник департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генерального прокурора Юрій Білоусов під час пресконференції на тему "Спеціалізованій екологічній прокуратурі 3 роки" в агентстві "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

"Саме цього року працівники спеціалізованої екологічної прокуратори у співпраці з департаментом уперше повідомили високопосадовців російської армії про вчинення злочину екоцид", - сказав Білоусов.

За його словами, злочин полягав у тому, що саме ці особи віддавали прямі накази на здійснення обстрілів ННЦ "ХФТІ", на території якого розміщено єдину у світі ядерну підкритичну установку (ЯПУ) "Джерело нейтронів", а також сховище ядерних матеріалів.

"Саме ці особи своїми діями призвели до того, що у 2022 році по цьому ядерному об'єкту було завдано 74 удари абсолютно різними видами зброї", - зазначив керівник департаменту.

За його словами, зокрема, ударів завдавали авіабомбами, осколково-фугасними снарядами артилерії, осколково-фугасними та касетними снарядами систем залпового вогню "Град", "Ураган", "Смерч" і "Піон".

"Це говорить про те, що ці дії були дуже скоординовані і націлені саме на завдання шкоди ядерному об'єкту", - констатував Білоусов.

У рамках розслідування у справі, згідно з висновками проведених експертиз, шкоду, завдану природному середовищу внаслідок російських обстрілів, оцінюють у 15 млрд грн. Крім того, вартість відновлювальних робіт в інституті становить понад 30 млн грн.

Як повідомлялося, у період із 24 лютого до 22 липня 2022 року територія ХФТІ, зокрема, ЯПУ "Джерело нейтронів", а також сховище ядерних матеріалів зазнавали постійних обстрілів із боку російських окупаційних військ. Слідчі та прокурори встановили 74 влучання з різних видів озброєнь.

Теги: #генпрокуратура #обстріли #екоцид #хфті #екопрокуратура

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