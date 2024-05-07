Дипломатія

13:27 07.05.2024

Заступник посла Іспанії та заступник міністра довкілля України обговорили співпрацю для поширення інформації про екоцид в Україні

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Заступник посла Іспанії та заступник міністра довкілля України обговорили співпрацю для поширення інформації про екоцид в Україні

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України продовжує співпрацю з іспанським фотографом Даніелем Бельтро для поширення інформації про катастрофічні наслідки російської агресії для українського довкілля.

"Питання продовження співпраці та сприяння роботі фотографа Даніеля Бельтро обговорили перший заступник міністра Олександр Краснолуцький із заступником посла Іспанії в Україні Карлосом Гарсіа Паскуалем", - повідомляє пресслужба міністерства.

У ньому нагадали, що торік під час зустрічі міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслана Стрільця з послом Іспанії в Україні Рікардо Лопес-Аранда Хагу було досягнуто домовленостей щодо співпраці для створення відповідного фотопроєкту про екоцид в Україні.

Відтоді за сприяння Мінсередовища Даніель Бельтро вже побував у Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській та Одеській областях і зняв кадри жахливих наслідків війни для природи. Наприклад, серед іншого - постраждалі території Гетьманського національного природного парку. Фотографії лягли в основу масштабного матеріалу в одному з найвпливовіших іспанських видань EL PAIS. Аудиторія видання - понад 700 тис. читачів, які побачили знімки постраждалого українського довкілля.

Наразі мета фотографа - поширити кадри руйнувань не лише в газетах, журналах і друкованих ЗМІ, а й розмістити їх на міжнародних виставках, спонукаючи людей підтримувати Україну.

"Для нас важливо, щоб світ бачив ту екологічну катастрофу, яку щодня спричиняє росія на території нашої країни. Кожна фотографія є не лише фотофактом екологічних злочинів, а й закликом до світової спільноти діяти. Тому Міндовкілля підтримує і готове сприяти реалізації таких проєктів. Найближчим часом ми складемо маршрути, визначимо максимально безпечні місця та перелік знищених росією об'єктів, які варто було б показати всьому світу", - наголосив Краснолуцький.

За його словами, міжнародне висвітлення наслідків збройної агресії Росії в Україні - також важлива складова реалізації п.8 Формули миру президента України "Екологічна безпека".

Теги: #співпраця #мінекології #іспанія #екоцид

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