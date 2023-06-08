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12:08 08.06.2023

У Києві перевірено понад 80% укриттів, майже 700 потребують облаштування - КМДА

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У Києві перевірено понад 80% укриттів, майже 700 потребують облаштування - КМДА

Міські та районні служби Києва спільно з представниками поліції та Державної служби України з надзвичайних ситуацій станом на ранок 8 червня проінспектували більше ніж 3,8 тис. укриттів і прихистків, що становить більше ніж 80% із наявних 4,6 тис., повідомляють на сайті Київської міської державної адміністрації (КМДА) у четвер.

Як повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, придатними для використання за призначенням є майже 2,6 тис. укриттів і сховищ, ще 683 можуть бути укриттями за умови належного облаштування, 554 не відповідають нормативним вимогам до приміщень, де можуть бути укриття.

Під час інспектування також з'ясувалося, що вільний доступ було забезпечено до 1866 об'єктів, протягом п'яти хвилин доступ забезпечується до 718 об'єктів, закритими були 96 приміщень.

У КМДА зазначають, що протягом 2022-2023 рр. у Києві провели понад 9 тис. інспекційних виїздів, за результатами яких райадміністраціям доручено оперативно усунути недоліки. Насамперед ішлося про адреси, на які надходили зауваження містян. Загалом за цей період місто виділило районам як відповідальним розпорядникам коштів понад 1,2 млрд грн на ремонтні роботи у спорудах цивільного захисту.

Теги: #київ #укриття #перевірка

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