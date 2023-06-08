Події

11:34 08.06.2023

Евакуйовані жителі Херсонщини можуть отримати грошову допомогу від Данської ради у справах біженців

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Евакуйовані жителі Херсонщини можуть отримати грошову допомогу від Данської ради у справах біженців

Евакуйовані жителі Херсонської області можуть отримати грошову допомогу від Данської ради у справах біженців, повідомляє Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Українці, які через підтоплення евакуюються з Херсонської області до Миколаєва, можуть зареєструватися на отримання фінансової допомоги від Данської ради у справах біженців (DRC)", - ідеться в повідомленні пресслужби відомства.

Зазначається, що реєстрація відбувається на території залізничного вокзалу та автовокзалу в Миколаєві.

"Для цього необхідно підійти до представника DRC, одягненого в жилет із логотипом, або до місць, позначених банерами організації", - додали в міністерстві.

Зокрема, для реєстрації на отримання допомоги необхідно надати паспорт та індивідуальний податковий номер.

Теги: #допомога #херсонщина #данія

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