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09:56 08.06.2023

Прокуратура повідомила Трампу про кримінальне розслідування проти нього - ЗМІ

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Прокуратура повідомила Трампу про кримінальне розслідування проти нього - ЗМІ

Прокуратура офіційно повідомила експрезиденту США Дональду Трампу про те, що стосовно нього ведеться кримінальне розслідування, повідомила газета Politico.

"Федеральні прокурори листом повідомили колишньому президенту Дональду Трампу про те, що він є об'єктом кримінального розслідування", - пише видання, посилаючись на обізнане джерело.

Газета пояснює, що це повідомлення "є найчіткішим сигналом" того, що призначений розслідувати справу Трампа щодо поводження із секретними документами поза службовими приміщеннями спеціальний прокурор Джек Сміт "перебуває на межі ухвалення рішення у справі експрезидента".

Інформацію про письмове повідомлення Трампу підтвердив телеканал ABC. Він зазначає, що сенс цього повідомлення полягає в тому, щоб поставити 45-го американського президента до відома про можливе пред'явлення йому обвинувачення.

У понеділок агентство Associated Press повідомило, що адвокати Трампа провели зустріч із офіційними особами з Міністерства юстиції США. Це може свідчити про швидке завершення розслідування справи про знайдені раніше в резиденції в ексглави Білого дому секретні документи, ідеться в публікації.

Два тижні тому адвокати експрезидента запросили зустріч з американським генпрокурором Мерріком Гарландом у зв'язку з можливою неправомірною поведінкою спецпрокурора Сміта. Агентство зазначає, що часто під час таких зустрічей захисники намагаються переконати представників Мін'юсту не пред'являти обвинувачення.

У серпні 2022 року агенти ФБР обшукали маєток Трампа Мар-а-Лаго у Флориді. Низка ЗМІ писала, що обшук, імовірно, пов'язаний із розслідуванням незаконного привласнення Трампом документів Білого дому, які він зберігав у Мар-а-Лаго після того, як залишив посаду президента. У списку документів, знайдених агентами ФБР у маєтку, зокрема, значилися "цілком секретні" і "конфіденційні". Сам Трамп після обшуків заявив, що був готовий добровільно віддати слідчим вилучені документи.

Тим часом колишній віцепрезидент США Майк Пенс сподівається, що Мін'юст не висуне обвинувачення експрезиденту Дональду Трампу у справі про знайдені в його резиденції секретні документи.

"По-перше, думаю, що це призвело б до жахливого розколу в країні", - сказав Пенс під час виступу на телеканалі CNN.

Крім того, зазначив він, пред'явлення звинувачень експрезиденту стане "жахливим посланням усьому світу".

"Ми - емблема демократії, ми - символ справедливості у світі, і серйозна справа, яка вже одного разу сталася в Нью-Йорку, пов'язана зі звинуваченням колишнього президента Сполучених Штатів, посилає жахливий сигнал світу. Я сподіваюся, що міністерство юстиції передумає і вирішить ці питання без пред'явлення обвинувачення", - резюмував колишній віцепрезидент.

Сам Трамп неодноразово заперечував свою провину.

Теги: #прокуратура #трамп

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