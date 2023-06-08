За минулу добу окупанти випустили 193 снаряди по населених пунктах Херсонської області, зафіксовано влучання в житлові квартали, повідомляє обласна військова адміністрація в четвер уранці.

"Російські окупанти 34 рази обстріляли мирні населені пункти Херсонщини. Випустили 193 снаряди з артилерії, мінометів, "Градів" і безпілотників. Херсон ворог атакував 1 раз, випустивши по місту 2 снаряди", - йдеться у зведенні, опублікованому в телеграм-каналі.

За даними ОВА, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області.

Жертв і поранених серед цивільних осіб немає.