Унаслідок обстрілу окупантами Українська на Донеччині загинула родина, ще четверо дітей дістали поранення

Унаслідок обстрілу окупантами на Донеччині загинула сім'я, ще четверо дітей дістали поранення, повідомляє Офіс генпрокурора.

Під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч.2 ст.438 КК України).

За даними слідства, 7 червня 2023 року, близько 19:45, житловий квартал м. Українськ зазнав, імовірно, артилерійських обстрілів.

Унаслідок атаки загинула ціла сім'я - дідусь, його син і 4-річний онук. Ще дві дівчинки та двоє хлопчиків, віком 3, 4, 9 і 13 років, отримали мінно-вибухові травми та інші тілесні ушкодження. Крім того, на місці події надано медичну допомогу пораненому 27-річному чоловікові.

Остаточна кількість жертв встановлюється.