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08:54 08.06.2023

Шмигаль закликав міжнародні гуманітарні організації взяти на себе евакуацію людей з окупованих територій Херсонської області

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Шмигаль закликав міжнародні гуманітарні організації взяти на себе евакуацію людей з окупованих територій Херсонської області

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликав міжнародні гуманітарні організації взяти на себе евакуацію людей з окупованих росіянами територій Херсонської області.

"Звернувся до керівництва ООН, Міжнародного комітету Червоного Хреста та інших міжнародних гуманітарних організацій з приводу підриву російськими військами дамби Каховської ГЕС", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

За його словами, українська влада організувала евакуацію з підконтрольної території Херсонщини, проте на лівому березі, у тимчасовій окупації, люди "кинуті росіянами напризволяще".

"Сотні будинків практично зникли під водою. Люди змушені власними силами залишати домівки, а хто не здатен - опинився в пастці стихії", - додав він.

У зв'язку з чим прем'єр наголосив, що міжнародні гуманітарні організації повинні негайно втрутитися.

"Ми закликаємо взяти на себе евакуацію людей з окупованих росіянами територій Херсонщини. Маємо врятувати життя людей, яких окупанти прирекли на смерть. Маємо діяти негайно!", - заявив Шмигаль.

 

 

 

Теги: #херсонська_область #шмигаль

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