Події

08:49 08.06.2023

Окупанти обстріляли три райони Харківщини, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано

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Окупанти обстріляли три райони Харківщини, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано

Минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"У Вовчанську... пошкоджено 6 приватних житлових будинків, автомобіль і будівлі цивільного підприємства. Сталися пожежі. У с. Стрілеча... ворог влучив із танка в багатоквартирний будинок. Знищено квартиру на 5 поверсі, сталася пожежа. Близько 23:00 ворог завдав удару з ЗРК С-300 по с. Малинівка, пошкоджено цивільне підприємство. На щастя, без постраждалих",- написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

 

 

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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