Руйнування Каховської ГЕС змінило географію на лінії фронту

Руйнування дамби Каховської ГЕС істотно змінює географію і топографію Херсонської прифронтової ділянки на півдні України, зокрема, розмито укріплення росіян на першій лінії оборони, проте просування ЗС України також ускладнюється, йдеться в огляді американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Знімки в ближньому інфрачервоному діапазоні, зроблені о 04:00 за східноєвропейським часом 7 червня, показують, що повінь сильно руйнує підготовлені росіянами оборонні позиції на східному (лівому) березі річки Дніпро, особливо зачіпаючи позиції росіян на першій лінії в Голій Пристані та Олешках. Різні джерела повідомляють, що Олешки, Гола Пристань, Козачі Лагері та Дніпряни майже повністю затоплені водою, рівень води в деяких районах піднімається до висоти одноповерхових будинків", - сказано у зведенні.

Аналітики ISW зазначають, що руйнування дамби ГЕС також зачіпає російські військові позиції на східному березі Дніпра. Повінь зруйнувала багато російських польових укріплень на першій лінії, які російські військові мали намір використовувати для захисту від українських атак. Швидка повінь, ймовірно, змусила російський персонал і військову техніку в основних пунктах зосередження російських військ в Олешках і Голій Пристані відступити. Російські війська раніше використовували ці позиції для обстрілу Херсона та інших населених пунктів на заході (правобережжі) Херсона.

ISW посилається на заяву прессекретарки Південного оперативного командування України Наталії Гуменюк про те, що російські сили передислокували свій особовий склад і військову техніку на відстань від 5 до 15 км від зони затоплення.

"Повінь також знищила російські мінні поля вздовж узбережжя, на кадрах видно, як міни вибухають у паводковій воді", - повідомляється в огляді ISW.

Водночас наголошується, що представник Головного управління військової розвідки (ГУР) України Андрій Юсов заявив, що тільки російські сили могли підірвати дамбу, з огляду на її конструктивні та інженерні особливості, і зазначив, що росіяни "дуже радіють з того, що острови, на яких нібито базувалися (українські сили), були затоплені".

У зведенні ISW згадується, що російські блогери висловлювали заклопотаність з приводу передбачуваного просування ЗСУ на східний берег за день до руйнування греблі Каховської ГЕС. А також стверджували, що станом на 5 червня на східному березі річки Дніпро (11 км на південний захід від Херсона) і на найближчих островах тривали активні бої між українськими та російськими військами. Росіяни також стверджували, що станом на 5 червня в дельті Дніпра також збільшилася кількість українських катерів, і що українські сили намагалися створити плацдарм, захопивши дамбу ГЕС.

ISW не дає оцінок того, чи намагалися українці перейти річку і з якою метою вони могли це зробити. "Однак явна стурбованість у російському військовому інформаційному просторі показує, що страх перед таким просуванням і віра в те, що воно або вже почалося, або неминуче, були присутніми в головах росіян, які уважно стежили за війною незадовго до того, як греблю було зруйновано", - ідеться у зведенні Інституту.