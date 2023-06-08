Росіяни 17 разів обстріляли прикордоння Сумської області, пошкоджено адміністративні будівлі та церкву

Протягом дня окупанти 17 разів обстріляли громади Сумщини, в області зафіксовано 153 вибухи, пошкоджено адміністративні будівлі, церкву, склади підприємців, повідомляють у зведенні обласної військової адміністрації станом на 21.00 у середу ввечері.

"Протягом дня росіяни здійснили 17 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 153 вибухи. Обстрілу зазнали Білопільська, Юнаківська, Миропільська, Хотинська, Шалигинська, Серединно-Будська, Есманьська, Зноб-Новгородська, Великописарівська громади", - йдеться у зведенні.

Есманьська громада: зафіксовано мінометний обстріл (2 вибухи).

Зноб-Новгородська громада: був мінометний обстріл (12 вибухів) і артобстріл - 33 вибухи.

Середино-Будська громада: здійснено обстріл із міномета (31 вибух). Унаслідок одного з обстрілів пошкоджено адмінбудівлю сільради, сільську церкву, колишній дитячий садок.

Шалигинська громада: 5 мін скинув ворог на територію громади.

Юнаківська громада: росіяни гатили з мінометів - 29 вибухів та артилерії - 5 вибухів.

Великописарівська громада: був артобстріл - 11 вибухів.

Миропільська громада: здійснено мінометний обстріл - 6 вибухів.

Хотинська громада: 7 мін скинули росіяни на територію громади. Унаслідок обстрілу пошкоджено склади підприємця, вантажівку, а також знищено 4 т пшениці.