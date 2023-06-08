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07:56 08.06.2023

Біля Бахмута ЗС України облаштували близько 20 км оборонних споруд, під час боїв ліквідували 21 тис. "вагнерівців"

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Біля Бахмута ЗС України облаштували близько 20 км оборонних споруд, під час боїв ліквідували 21 тис. "вагнерівців"

Для захисту Бахмута і його околиць ЗС України встановили приблизно 20 км оборонних споруд, завдяки спланованій обороні на цій ділянці фронту вдалося ліквідувати 21 тис. вагнерівців, повідомив речник Сил оборони України Східного напрямку полковник Сергій Череватий.

"Було вирито майже 20 000 метрів траншей та інших оборонних споруд, зроблено близько 15 000 метрів різного роду загороджувальних споруд, встановлено понад 5000 мін - це злагоджена робота саперів, інженерів і командирів усіх рівнів. Ретельно спланована оборона цього відрізка фронту дала змогу в підсумку знищити на околицях і в самому Бахмуті 21 тис. вагнерівців, ще 60 тис. із них дістали різного ступеня поранення", - ідеться в телеграм-каналі Сухопутних військ.

Також, Череватий наголосив, що попри багато заяв російських пропагандистських медіа, ворогу з літа минулого року так і не вдалося повністю захопити Бахмут. Що нещодавно підтвердив в одному зі своїх чергових звернень ватажок злочинного ПВК "Вагнер" Пригожин.

За словами речника Східного напрямку, Сухопутні війська продовжують просуватися і знищувати противника та його озброєння, зокрема, за минулу добу ліквідували 181 окупанта.

"Наші відважні воїни за добу знищили 181 окупанта, 65 поранили, 13 взяли в полон. Знищено 7 гармат, один танк, дві бойові броньовані машини, один багатоцільовий безпілотний авіаційний комплекс "Орлан-10", пункт управління БПЛА та ворожий склад із боєприпасами", - зазначив Сергій Череватий.

 

 

 

Теги: #зсу #бахмут #сухопутні_війська

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