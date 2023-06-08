Події

07:40 08.06.2023

Світовий банк проведе експрес-оцінку збитків від руйнування Каховської ГЕС і потреб України

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Світовий банк проведе експрес-оцінку збитків від руйнування Каховської ГЕС і потреб України

Світовий банк у прискореному режимі проведе оцінку збитків від руйнування Каховської ГЕС, а також оцінить потреби України на відновлення, повідомила керуюча директорка СБ з операційної діяльності Анна Б'єрде.

"Руйнування Каховської ГЕС має безліч дуже серйозних наслідків для надання основних послуг і довкілля загалом. Світовий Банк підтримає Україну, провівши швидку оцінку на основі нещодавньої роботи RDNA (Швидка оцінка завданих збитків і потреб на відновлення - ІФ-У)", - написала Б'єрде в мікроблозі Твіттер.

Як повідомлялося, уряд України, Група Світового банку, Єврокомісія та ООН підвищили оцінку потреб України на відновлення станом на 24 лютого 2023 року до $411 млрд з $349 млрд на 1 червня 2022 року.

Згідно з другою швидкою оцінкою завданих збитків і потреб відновлення (RDNA2), що дає комплексний огляд наслідків війни у двадцяти різних секторах, Україна потребуватиме 2023 року $14 млрд інвестицій для першочергового відновлення, тоді як опублікована на початку вересня 2022 року RDNA оцінювала потреби у швидкому відновленні у $17 млрд, з яких $3,4 млрд у 2022 році.

 

 

 

Теги: #сб #каховська_гес

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