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21:01 07.05.2024

KSE Institute за $3 млн Світового банку навчить 6 тис. людей роботі з МФО

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KSE Institute за $3 млн Світового банку навчить 6 тис. людей роботі з МФО

KSE Institute (Київ) підписав великий контракт зі Світовим банком на суму $3 млн із завданням навчити 6 тисяч осіб за три роки, повідомив президент Київської школи економіки (KSE) Тимофій Милованов у фейсбуці у вівторок увечері.

"Чому саме навчати? Як співпрацювати з міжнародними фінансовими інституціями під час і після війни щоб отримувати максимальне можливе фінансування на відновлення, максимально швидко, і максимально правильно і ефективно", - зазначив він.

Милованов зазначив, що KSE буде одночасно навчальним центром, ресурсним центром і формуватиме спільноту людей, які працюють над відновленням і розвитком України.

"Контракт передбачає фокус на центральній владі, але також на місцевій владі і на суспільстві в цілому", - додав президент KSE.

 

 

 

Теги: #сб #kse

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