Інтерфакс-Україна
Події
04:52 18.06.2025

Зеленський і Банга обговорили проєкти відбудови України

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Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з президентом групи Світового банку Аджаєм Бангою на полях саміту лідерів держав-членів G7 у Канаді у вівторок.

"Зустрівся та обговорив із президентом групи Світового банку Аджаєм Бангою подальшу допомогу в підрахунку завданих Україні збитків та підготовку відповідних звітів. Розповів, що обстріли з боку РФ стають іще жорстокішими, тому так важливо збільшувати зусилля для об’єднання глобальних ресурсів на підтримку України", - написав Зеленський в офіційному телеграм-каналі за підсумками зустрічі.

Окрему увагу сторони приділили розвитку енергетичного сектору та проєктам відбудови України.

Зеленський подякував Світовому банку за надану фінансову допомогу, важливу для підтримки економічної стабільності України в умовах російської агресії.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/14754

Теги: #проєкти #сб #відбудова #g7

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