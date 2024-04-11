Світовий банк підтвердив прогноз зростання ВВП України у 2024 році у 3,2%

Зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2024 році сповільниться до 3,2%, що відображає менший врожай і постійний дефіцит робочої сили, прогнозує Світовий банк в Економічному огляді для регіону Європи та Центральної Азії, оприлюдненому в четвер.

"Економічні перспективи країни залишаються зумовленими донорською підтримкою та тривалістю російського вторгнення. За останніми оцінками Світового банку та організацій-партнерів, вартість відновлення в Україні зросла до $486 млрд, що більш ніж удвічі перевищує розмір довоєнної економіки України у 2021 році", - зазначено в документі.

СБ також підтвердив прогноз зростання економіки України на 2025 рік - 6,5%, уточнивши, що індикативний сценарій припускає, що активні воєнні дії триватимуть протягом 2024 року.

"Макроекономічні ризики, що виникають через активні бойові дії, що тривають, і невизначеність щодо термінів і обсягу зовнішньої допомоги, продовжують зростати і можуть потребувати коригування політики, якщо ризики погіршення ситуації матеріалізуються", - зазначив банк.

Він додав, що доходи домогосподарств збільшилися разом із цим економічним зростанням, але настрої домогосподарств залишаються похмурими, водночас більшість людей повідомляють про гірші фінансові умови порівняно з їхньою довоєнною ситуацією.

СБ зазначає, що економіка України продовжує функціонувати як військова економіка, яка витратила майже 50% свого бюджету 2023 року на оборону, а приватний попит, як і раніше, стримується обмежувальною грошово-кредитною політикою, покликаною приборкати інфляційний тиск, який виникає внаслідок перебоїв у постачанні, що тривають, та високого попиту з боку державного сектору, водночас державний сектор поглинає наймізерніші внутрішні ресурси та зовнішню допомогу для фінансування свого великого дефіциту.

"Оскільки війна триває вже третій рік, економічне управління України досягло переломного моменту", - вважають у банку, зазначаючи, що побоювання щодо термінів і обсягу майбутніх виплат допомоги зростають.

СБ нагадує, що після $42,5 млрд у 2023 році в бюджеті України на 2024 рік заплановано отримання $37,3 млрд зовнішнього фінансування, своєчасне отримання якого матиме вирішальне значення для того, щоб влада могла підтримувати макроекономічну стабільність і фінансувати критично важливі видатки, зокрема на соціальну допомогу.

На думку банку, ключовими пріоритетами є відновлення засобів до існування шляхом інтеграції переміщеного населення та ветеранів на ринки праці, забезпечення безперервного надання соціальних послуг та підтримка домогосподарств у відновленні після майнової шкоди.

СБ також прогнозує збільшення інфляції у 2024 році до 9,5% із 5,1% торік у міру зниження впливу разових факторів.

Очікується, що дефіцит поточного рахунку цього року збільшиться до 7,8% ВВП із 5,4% ВВП минулого року, держборг зросте з 86,8% ВВП до 96,3% ВВП, а чисті прямі іноземні інвестиції впадуть до 0,8% ВВП із 2,4% ВВП.

"Прогнозується, що державний і гарантований державою борг стабілізується на рівні близько 98% ВВП у середньостроковій перспективі. Цей сценарій наражається на значні ризики погіршення ситуації через уразливість економічної траєкторії України до дефіциту зовнішнього фінансування та можливе продовження активних бойових дій після 2024 року", - зазначив СБ.

"Якщо ризики погіршення ситуації матеріалізуються, може виникнути необхідність у суворішому макроекономічному коригуванні. Це коригування може вплинути на соціальні видатки та трансферти домогосподарствам, від яких залежить більшість бідних, що може підштовхнути багатьох із них ще глибше у злидні", - зазначається у звіті.

Згідно з ним, СБ покращив прогноз зростання ВВП Росії у 2024 році на 0,9 відсоткових пункти - до 2,2%, переглянувши його оцінку за минулий рік із 2,6% ВВП до 3,6% ВВП.

Зазначається, що зростання в Туреччині, ймовірно, також сповільниться до 3% цього року - найнижчого показника з 2009 року, за винятком років, коли країна постраждала від пандемії, - оскільки заходи з макроекономічної консолідації, як очікується, стримуватимуть внутрішній попит. Низькі світові ціни на нафту погіршать перспективи Центральної Азії, де зростання сповільниться до 4,1% у поточному році з очікуваних 5,5% у 2023 році.

Загалом очікується, що економічне зростання в регіоні сповільниться до 2,8% цьогоріч після значного посилення до 3,3% 2023 року завдяки тому, що економіки Росії та постраждалої від війни України відновили своє зростання, а також завдяки стійкішому відновленню в Центральній Азії. Зростання регіонального виробництва, ймовірно, залишиться загалом незмінним у 2025 році.

"Повільне зростання ще більше відтермінує відновлення регіону після нещодавніх потрясінь, зокрема вторгнення Росії в Україну, що триває, пандемії та кризи вартості життя у 2022 році", - констатує СБ.