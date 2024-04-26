Економіка

20:14 26.04.2024

ICU погіршив прогноз зростання ВВП України у 2024 р. до 4,1% за покращення прогнозу інфляції до 6,4%

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ICU погіршив прогноз зростання ВВП України у 2024 р. до 4,1% за покращення прогнозу інфляції до 6,4%

 Інвестиційна група ICU знову погіршила прогноз зростання економіки України на 2024 рік - із 5% до 4,1% через російські атаки на інфраструктуру, але водночас покращила прогноз інфляції з 10,1% до 6,4%.

"Економіка продовжує зростати у 2024 році прийнятними темпами, а масштабне руйнування енергетичної інфраструктури лише сповільнить, але не зупинить відновлення. Через додаткові проблеми з електропостачанням ми знизили прогноз зростання ВВП цьогоріч до 4,1% із попереднього рівня 5,0%", - аргументує перегляд прогнозу голова департаменту макроекономічних досліджень ICU Віталій Ваврищук.

ICU очікує, що номінальний ВВП України 2024 року становитиме $190 млрд, що на $9 млрд менше, ніж у грудневому прогнозі.

"Найбільше досягнення України в економічній сфері за останні квартали - це запуск чорноморського транзитного коридору, який зробив можливим експорт широкого кола товарів", - наголосив аналітик.

Також, на його думку, позитивною і водночас несподіваною тенденцією в першому кварталі поточного року стало різке сповільнення річної інфляції - до 3,2% у річному вимірі за підсумками березня.

"Ми бачимо, що наприкінці року інфляція становитиме 6,4%. Низька інфляція в поєднанні зі стабільністю валютного ринку означає, що існує значний потенціал для зниження процентних ставок. Наразі ми очікуємо, що до кінця року НБУ перегляне облікову ставку до 11,5-12%. Прибутковість ОВДП також відреагує і може стати нижчою за 14% за однорічними паперами наприкінці року", - зазначив Ваврищук.

В ICU вважають, що притоки міжнародної фінансової допомоги залишаться ключовим фактором, що забезпечує макроекономічну стабільність країни.

"Після схвалення пакета допомоги від США можна очікувати, що Україна отримає необхідні ресурси, які дадуть змогу НБУ збільшити резерви і дадуть змогу повністю нівелювати будь-які ризики на валютному ринку", - ідеться в публікації.

Зокрема, ICU покращила прогноз щодо золотовалютних резервів Нацбанку з $44,0 млрд до $44,7 млрд.

Серед інших позитивних тенденцій Ваврищук зазначив помірну і контрольовану девальвацію гривні, яка, як він вважає, є необхідним заходом для згладжування дефіциту зовнішньої торгівлі.

"Зважаючи на чіткі сигнали від НБУ про готовність до помірної контрольованої девальвації та збільшення волатильності курсу, ми переглянули прогноз курсу на кінець року до 42,3 грн/$1 порівняно з попереднім прогнозом 40,7 грн/$1", - зазначив голова департаменту макроекономічних досліджень ICU.

Загалом інвестгрупа позитивно оцінює реакцію уряду на фіскальні ризики в січні та лютому, коли притоки міжнародної фінансової допомоги були на мізерному рівні.

"Певні некритичні витрати було відтерміновано. Також позитивну роль відіграло значне зростання податкових надходжень", - наголошується в публікації.

"Наразі залишаються ризики того, що фактичний дефіцит державного бюджету цього року перевищить заплановані 1,6 трлн грн. Якщо це станеться, то уряд намагатиметься залучити додаткове фінансування переважно з внутрішнього ринку", - резюмував Ваврищук.

Теги: #макропрогноз #icu

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