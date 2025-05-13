ICU спільно з "Уліс" створює інвестфонд нерухомості "Уліс.Ворохта" на 200 млн грн

Інвестиційна групи ICU спільно із компанією "Уліс" створюють інвестиційний фонд нерухомості "Уліс.Ворохта" заявленим обсягом 200 млн грн, сфокусований на туристичній нерухомості.

"Це відповідь на зростаючий попит саме на цей вид нерухомості всередині країни, але через високий поріг входу від був недоступний для більшості", – повідомив директор з управління активами інвестгрупи ICU в Україні Григорій Овчаренко агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, фонд створюється в умовах обмеженого вибору інструментів для інвестування, проте високого попиту з боку населення.

Як уточнив Овчаренко, інвестор фонду, вклавши від 125 тис. грн, автоматично стає співвласником готельного комплексу "Уліс. Ворохта".

Директор з управління активами інвестгрупи ICU додав, що очікувана дохідність – 10% річних у доларах США за консервативного сценарію капіталізації готелю, а основна частина доходу – щоквартальні дивіденди, що перераховуються інвестору після сплати податків.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) рішенням від 9 травня затвердила проспект емісії та випуск інвестиційних сертифікатів у розмірі 200 млн грн ЗКПІФН "Уліс.Ворохта" ТОВ КУА "Інвестиційний капітал Україна", що входить до інвестгрупи ICU.

Група ICU - незалежна фінансова група, що надає брокерські послуги, послуги з управління активами та приватним акціонерним капіталом. Компанія також займається венчурними та фінтех-інвестиціями. Географія інтересів ICU - ринки, що розвиваються в усьому світі. Під її управлінням перебувають активи в розмірі понад $500 млн, інвестиційний портфель клієнтів складає 23,8 млрд грн.

Співвласники ICU - Макар Пасенюк і Костянтин Стеценко.

На офіційному сайті "Уліс" зазначено що на ринку компанія з 2021 року і зараз має три успішно працюючі локації: дві в селі Дудки під Києвом — "УЛІС.Котеджі" та "УЛІС.Кебіни", а одну в Івано-Франківській області — "УЛІС.Ворохта". За січень - грудень 2024 року "Уліс" декларую виплату інвесторам 27,78 млн грн.

Зазначається, що засновники Євген Лавренюк та Ігор Фарберов мають досвід у гостинному бізнесі та девелопменті 15 років та реалізувати такі проєкти, як Dream Hostel, Druzi Сafe, Doba.UA та УЛІС. Усі ці бізнеси є складовими обʼєднаного бренду, який має назву Dreamers.