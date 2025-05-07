Інтерфакс-Україна
Події
15:02 07.05.2025

Комітет з питань економічного розвитку Ради розгляне у середу ратифікацію інвестугоди із США

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Парламентський комітет з питань економічного розвитку в 15:00 в середу розгляне законопроєкт про ратифікацію Угоди між урядами України та США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови, йдеться на сайті комітету.

"Сьогодні економічний комітет, до якого входжу і я, буде розглядати угоду та спілкуватися з представниками уряду. В нас теж є питання, і ми їх поставимо", – повідомила у Facebook народний депутат, голова парламентської ТСК з питань захисту прав інвесторів Галина Янченко.

Вона наголосила на тому, що необхідно збільшувати економічний інтерес США до України, "бо там, де західні гроші, там і їхні армії".

Як повідомлялося, профільний парламентський комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва зранку у середу остаточно рекомендував Раді на засіданні, які очікується вдень 8 травня, ратифікувати угоду.

За словами народного депутата Ярослава Железняка, на засіданні цього комітету Мінфін озвучив, яким би міг бути внесок української сторони, якби цей фон був створений 2019 року і діяв зараз: близько 3 млрд грн – це 50% від приблизно 4 млрд грн надходжень від ліцензій, з яких близько 3 млрд грн – нафтогазові, та приблизно 2 млрд грн ренти від таких нових видобутків.

Теги: #ратифікація #інвестфонд

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