Інтерфакс-Україна
Події
16:29 15.05.2025

Угода між Україною та РЄ щодо створення спецтрибуналу потребуватиме ратифікації в Раді

1 хв читати
Угода між Україною та РЄ щодо створення спецтрибуналу потребуватиме ратифікації в Раді

Угода між Україною та Радою Європи (РЄ) про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України потребуватиме ратифікації у Верховній Раді, повідомила заступник голови парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук (фракція “Слуга народу”).

“Учора Рада Європи офіційно підтримала створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України… За деякий час (1-2 тижні) буде офіційно затверджений юридичний пакет документів щодо трибуналу. Україна та РЄ підпишуть відповідну угоду. Після цього Угоду має затвердити Кабінет Міністрів і передати на ратифікацію до Верховної Ради України”, - написала Кравчук у Фейсбуці у четвер.

Вона підкреслила, що парламентарі докладуть максимум зусиль, щоб етап ратифікації був пройдений якомога швидше.

“І далі найцікавіше – саме те, що надасть трибуналу міжнародно-правової легітимності та авторитету. Держави-члени Ради Європи та держави поза організацією будуть запрошені до підписання відповідної розширеної часткової угоди щодо трибуналу. Національні парламенти країн, які бажатимуть долучитися до роботи трибуналу, також матимуть ратифікувати угоду”, - розповила народний депутат.

Як повідомлялось, Комітет міністрів Ради Європи у середу в Люксембурзі підтримав створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України. Міністри доручили Генеральному секретарю Ради Європи Алену Берсе (Alain Berset) очолити процес створення спеціального трибуналу в рамках Ради Європи шляхом укладення угоди з Україною.

Теги: #ратифікація #спецтрибунал

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:58 14.05.2025
У Раді Європи дали "зелене світло" створенню Спеціального трибуналу за злочини агресії, скоєні росіянами

У Раді Європи дали "зелене світло" створенню Спеціального трибуналу за злочини агресії, скоєні росіянами

23:36 09.05.2025
Єрмак: створення Спецтрибуналу за злочин агресії проти України це більше, ніж політична заява

Єрмак: створення Спецтрибуналу за злочин агресії проти України це більше, ніж політична заява

16:25 09.05.2025
Слідчі процеси спецтрибуналу мають розпочатися у 2026 році - Каллас

Слідчі процеси спецтрибуналу мають розпочатися у 2026 році - Каллас

15:45 09.05.2025
Каллас припускає, що США рано чи пізно приєднаються до Спецтрибуналу

Каллас припускає, що США рано чи пізно приєднаються до Спецтрибуналу

15:13 09.05.2025
Ратифікована угода про корисні копалини виглядає стандартизованою інвестугодою без дискримінаційних положень – юрист

Ратифікована угода про корисні копалини виглядає стандартизованою інвестугодою без дискримінаційних положень – юрист

20:38 08.05.2025
Порошенко: Ратифікація угоди – спроба виходу з кризи у відносинах між Україною та США

Порошенко: Ратифікація угоди – спроба виходу з кризи у відносинах між Україною та США

15:12 08.05.2025
Порошенко перед голосуванням за угоду про копалини нагадав про гарантії безпеки та підтримку США

Порошенко перед голосуванням за угоду про копалини нагадав про гарантії безпеки та підтримку США

15:04 08.05.2025
Шмигаль про ратифікацію Радою угоди зі США: Важливий крок до відновлення нашої економіки і зростання добробуту людей

Шмигаль про ратифікацію Радою угоди зі США: Важливий крок до відновлення нашої економіки і зростання добробуту людей

14:30 08.05.2025
Рада ратифікувала угоду між США та Україною про створення інвестфонду

Рада ратифікувала угоду між США та Україною про створення інвестфонду

15:02 07.05.2025
Комітет з питань економічного розвитку Ради розгляне у середу ратифікацію інвестугоди із США

Комітет з питань економічного розвитку Ради розгляне у середу ратифікацію інвестугоди із США

ВАЖЛИВЕ

Зеленський відправив делегацію в Стамбул на чолі з міністром оборони на зустріч з представниками РФ

Зустріч Зеленського і Ердогана завершилась

Росіяни планують нанести ракетні удари по Сумах

Розпочалася зустріч Зеленського з Ердоганом

Від України на перемовини в Туреччину прибули представники МЗС, Міноборони і військових розвідок – Зеленський

ОСТАННЄ

Зеленський відправив делегацію в Стамбул на чолі з міністром оборони на зустріч з представниками РФ

Активність ворога зросла на новопавлівському, покровському та курському напрямках

Зустріч Зеленського і Ердогана завершилась

Журналісти продовжують чекати на можливу зустріч делегацій України та РФ у Стамбулі

Рух вантажівок у ПП "Шегині - Медика" з польської сторони може сповільнитись 17 травня через ремонт

Росіяни планують нанести ракетні удари по Сумах

Виліт літака Зеленського з Анкари до Стамбулу відклали на 16:30

Україна може направити свою команду на переговори у Стамбулі - ЗМІ

До України з Німеччини екстрадували підозрюваного в шахрайстві на 4 млн грн

Трамп заявив, що в Україні "нічого не станеться" до його зустрічі з Путіним

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА