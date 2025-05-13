Україна і США підписали додаткові угоди до угоди щодо корисних копалин - Мінекономіки

Американська Міжнародна фінансова корпорація розвитку (Development Finance Corporation, DFC) та українська Агенція державно-приватного партнерства (ДПП) підписали у вівторок договір про створення Американо-Українського інвестиційного фонду відновлення в розвиток відповідної міжурядової угоди, ратифікованої Верховною Радою.

Як повідомили в Міністерстві економіки журналістам, крім того, було підписано раніше анонсовану другу імплементаційну угоду - договір між фондом і генеральним партнером на управління фондом.

Перший заступник міністра Олексій Соболєв уточнив журналістам, що ці договори набувають чинності разом із міжурядовою угодою - 23 травня цього року, на 10-й день після опублікованого напередодні закону про її ратифікацію.

За його словами, наступними етапами стане визначення всіх представників від США та України (по троє від кожної сторони), узгодження інвестиційних протоколів і затвердження умов для залучення інвестиційних радників серед відомих світових компаній.

"Операційно фонд буде готовий через 40-60 днів", - оцінив необхідний час перший заступник міністра.

Як повідомлялося, 30 квітня США та Україна підписали угоду про створення фонду відновлення з розподілом участі 50/50. Вона містить 12 статей, стосується окресленого в ній переліку критичних матеріалів, нафти і газу, має фінансовий характер. Від України учасником фонду є Агентство ДПП зі сфери управління Мінекономіки, від США - DFC.

Верховна Рада 8 травня ратифікувала цю угоду і вже ухвалила в першому читанні необхідні зміни до Бюджетного кодексу, остаточне ухвалення яких очікується на початку червня.

Початковим внеском України до фонду є 50% коштів, які будуть отримані після набрання чинності угодою у вигляді плати за нові та "сплячі" ліцензії та ренти на видобуток корисних копалин. Угода стала відома як "угода про надра" або "угода про корисні копалини". За її ратифікацію проголосували 338 народних депутатів за необхідного мінімуму в 226 голосів.

Як пояснював раніше заступник міністра - торговий представник України Тарас Качка, першочерговий внесок для того, щоб фонд став операційно спроможним, зробить DFC.

Фонд може інвестувати в проєкти з видобутку корисних копалин і пов'язані з ними інфраструктурні проєкти. Крім того, власники нових ліцензій, згідно з міжурядовою угодою, будуть зобов'язані пропонувати йому участь у проєктах видобутку в разі відсутності у них внутрішніх ресурсів для цього, а також - продукції, яку вони отримуватимуть від розробки цих родовищ.