Інтерфакс-Україна
Економіка
21:50 13.05.2025

Україна та США підписали додаткові угоди до угоди щодо корисних копалин

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Україна та США підписали додаткові угоди до угоди щодо корисних копалин

Американська Міжнародна фінансова корпорація розвитку (Development Finance Corporation, DFC) та українська Агенція державно-приватного партнерства (ДПП) підписали у вівторок договір про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови у розвиток відповідної міжурядової угоди, ратифікованої Верховною Радою.

Як повідомили в Міністерстві економіки журналістам, окрім того, була підписана раніше анонсована друга імплементаційна угода – договір між фондом та генеральним партнером на управління фондом.

Перший заступник міністра Олексій Соболєв уточнив журналістам, що ці договори набувають чинності разом із міжурядовою угодою – 23 травня цього року, на 10-й день після опублікованого напередодні закону про її ратифікацію.

За його словами, наступними етапами стане визначення всіх представників від США та України (по троє від кожної сторони), погодження інвестиційних протоколів та затвердження умов для залучення інвестиційних радників серед відомих світових компаній.

"Операційно фонд буде готовий через 40-60 днів", – оцінив необхідний час перший заступник міністра.

Як повідомлялося, 30 квітня США та Україна підписали угоду про створення фонду відбудови з розподілом участі 50/50. Вона містить 12 статей, стосується окресленого в ній переліку критичних матеріалів, нафти та газу, має фінансовий характер. Від України учасником фонду є Агенція ДПП зі сфери управління Мінекономіки, від США – DFC.

Верховна Рада 8 травня ратифікувала цю угоду та вже прийняла у першому читанні необхідні зміни до Бюджетного кодексу, остаточне прийняття яких очікується на початку червня.

Початковим внеском України до фонду є 50% коштів, які будуть отримані після набуття чинності угодою у вигляді плати за нові та "сплячі" ліцензії та ренти на видобування корисних копалин. Угода стала відома як "угода про надра" чи "угода про корисні копалини". За її ратифікацію проголосували 338 народних депутатів за необхідного мінімуму в 226 голосів.

Як поясняв раніше заступник міністра – торговий представник України Тарас Качка, першочерговий внесок для того, щоб фонд став операційно спроможним, внесе DFC.

Фонд може інвестувати у проєкти з видобутку корисних копалин та пов’язані з ними інфраструктурні проєкти. Окрім того власники нових ліцензій, згідно до міжурядової угоди, будуть зобов’язані пропонувати йому участь у проєктах видобутку у разі відсутності в них внутрішніх ресурсів для цього, а також – продукції, яку вони отримуватимуть від розробки цих родовищ.

 

 

 

Теги: #угода #сша #інвестфонд

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