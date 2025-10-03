Інтерфакс-Україна
00:45 03.10.2025

Україна отримала $133 млн в рамках проєкту Світового банку SURGE на підтримку фіскального управління

Україна отримала до загального фонду державного бюджету $133 млн від Світового банку за проєктом SURGE "Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління", повідомило Міністерство фінансів на своєму сайті.

"Очікується, що Україна отримає в рамках проєкту до кінця року ще $396 млн, у тому числі $230 млн в рамках додаткового фінансування проєкту", – зазначило міністерство.

Воно нагадало, що головна мета проєкту – забезпечити ефективне управління публічними інвестиціями. Він спрямований на підвищення якості фіскального управління в громадах, удосконалення середньострокового й програмного бюджетування, оптимізацію адміністрування доходів, а також врахування гендерних і кліматичних аспектів у фінансовій політиці.

Зазначається, що реалізація проєкту здійснюється з використанням фінансового інструменту "Програма кредитування з прив’язкою до результатів, Program-for-Results" (PforR), який ґрунтується на досягненні конкретних показників, прив’язаних до виплат. Щоб отримати позику у 2025 році, Україна виконала низку важливих умов, зокрема, внесла зміни до Бюджетного кодексу, затвердила середньостроковий план публічних інвестицій та ухвалила єдину методологію їх управління.

Проєкт SURGE реалізується в Україні з 2024 року. За цей час Світовий банк уклав з Україною угоди на понад $1 млрд фінансування в рамках проєкту, зокрема, на отримання $10 млн грантових коштів.

Джерело: https://mof.gov.ua/uk/news/ukraine_received_133_million_under_the_world_bank_surge_project_to_support_fiscal_management-5350

Теги: #сб #фінансування

