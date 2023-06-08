Події

07:36 08.06.2023

Запорізька АЕС через кілька тижнів може залишитися без рівня води, необхідного для охолодження реакторів

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Запорізька АЕС через кілька тижнів може залишитися без рівня води, необхідного для охолодження реакторів

Прорив греблі Каховської ГЕС становить небезпеку для найбільшої в Європі атомної станції - Запорізької АЕС, зокрема, через кілька тижнів може виникнути нестача води для охолодження її реакторів. Про це повідомив голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі в інтерв'ю Sky News.

"Існує ризик" того, що АЕС може залишитися без "необхідної" води для охолодження шести реакторів, яка надходить із Каховського водосховища і ставків. У гіршому випадку, без охолодження "ви ризикуєте отримати ядерний розплав із трагічними екологічними наслідками", - сказав він.

За словами Гроссі, "небезпека існує, можливо, через кілька тижнів або місяць, але щось потрібно робити".

"Ми не хочемо сіяти паніку, але це серйозна ситуація, тому що зазвичай у цих реакторах має циркулювати гарантований обсяг води. Якщо ви почнете втрачати цю здатність, тоді у вас виникне проблема. Проблема може бути відсунута на кілька днів або тижнів, але вона існуватиме", - зазначив гендиректор МАГАТЕ.

Гроссі повідомив, що має намір відвідати станцію наступного тижня, щоб оцінити ситуацію, додавши, що поведінка річки в найближчі кілька днів визначить загальний вплив на станцію.

Крім того, у своїй офіційній заяві про ситуацію в Україні, опублікованій у середу, гендиректор МАГАТЕ повідомив, що "рівень води у водосховищі знизився приблизно на 2,8 метра... і досяг 14,03 метра.... Однак погодинна швидкість втрат трохи знизилася, до 5-7 сантиметрів на годину порівняно з піковим значенням близько 11 сантиметрів".

"Якщо рівень впаде нижче 12,7 метра, ЗАЕС більше не зможе перекачувати воду з резервуара на майданчик. Оскільки повний ступінь пошкодження греблі залишається невідомим, неможливо передбачити, чи може це статися і коли. Однак, якщо поточна швидкість падіння збережеться, рівень 12,7 метра може бути досягнутий протягом наступних двох днів", - зазначив Гроссі.

За його словами, готуючись до такої можливості, ЗАЕС постійно поповнює свої запаси води, включно з великим ставком-охолоджувачем поруч зі станцією, а також його меншими ставками-охолоджувачами та прилеглими каналами, повністю використовуючи воду Каховського водосховища, доки воно ще залишається можливим.

"При заповненні цих джерел води буде достатньо, щоб забезпечити станцію водою, необхідною для охолодження її шести реакторів, а також відпрацьованого палива упродовж кількох місяців", - наголосив голова МАГАТЕ.

 

 

 

 

Теги: #магате #заес #каховська_гес

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