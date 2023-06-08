Події

07:19 08.06.2023

США покладають відповідальність за руйнування Каховської ГЕС на Росію

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США покладають відповідальність за руйнування Каховської ГЕС на Росію

Сполучені Штати покладають відповідальність за руйнування Каховської ГЕС на Росію, війська якої контролювали дамбу, водночас США продовжують оцінювати те, що сталося, заявила прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр на брифінгу.

"Ця дамба була під контролем Росії, і вони несуть відповідальність за руйнування, завдані цією війною. І ми зробимо все можливе, щоб підтримати народ України в цей непростий час", - сказала речниця Білого дому.

Вона наголосила, що руйнування Каховської ГЕС було б неможливим, якби російська армія не вторглася в Україну, тому саме РФ відповідальна за те, що сталося.

 

 

 

Теги: #сша #реакція #каховська_гес

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