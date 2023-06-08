Події

03:23 08.06.2023

Троє людей загинули - дорослі та одна дитина, ще п'ятеро дістали поранення внаслідок обстрілу Українська Донецької області

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Троє людей загинули - дорослі та одна дитина, ще п'ятеро дістали поранення внаслідок обстрілу Українська Донецької області

Унаслідок обстрілу Українська троє людей загинули, зокрема дитина, поранення дістали п'ятеро осіб, із них - четверо дітей, уточнила влада місцевої Селидівської громади (Донецька обл.). 
"Унаслідок артобстрілу загинули 3 людини, з них 1 дитина. Поранено 5 осіб, із них 4 дітей. Усіх доправлено до лікарні, надається медична допомога. Пошкоджено 2 приватні будинки та 14 багатоповерхівок", - йдеться в опублікованому повідомленні в Телеграм-каналі Селидівської громади.
Раніше, у середу ввечері, глава Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що в м. Українськ Донецької області внаслідок обстрілу з артилерії троє людей загинули, серед них - дитина, ще троє були поранені.
"Українськ у Донецькій області зазнав артобстрілу. Постраждали цивільні. Відомо про трьох загиблих - дорослі та одна дитина. Також є троє поранених дітей", - написав він у Телеграм-каналі.
Також повідомлялося, що на місці працюють ДСНС і поліція.

Теги: #жертви #обстріл #донецька_обл

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