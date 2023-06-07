Ми маємо притягнути до відповідальності окупантів за підрив Каховської ГЕС

Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність притягнути до відповідальності окупантів, які вчинили підрив Каховської ГЕС.

"Багато лідерів світу, керівники держав, уряди міждержавних об'єднань висловили свою підтримку Україні та чітке засудження російського злочину Екоциду. Я дякую за цю принциповість. Разом маємо і притягнути до відповідальності окупантів", - сказав він у відеозверненні в середу.

За його словами, окупанти "понад рік контролювали і дамбу, і всю ГЕС. Російські пропагандисти всерйоз і відкрито обговорювали саме такий сценарій рукотворної катастрофи, який вони і здійснили".

"Ще минулої осені ми попереджали світ про мінування Росією об'єктів Каховської ГЕС. Ми закликали до направлення міжнародної спостережної місії до Каховки, до розмінування агрегатів і всіх споруд станцій. На жаль, світової уваги тоді не вистачило, щоб усе це забезпечити", - сказав Зеленський.

"Зараз ми маємо сконцентрувати увагу світу на ліквідації наслідків чергової катастрофи з вини Росії. Маємо не допустити подальшої руйнівної активності окупантів", - заявив він.