Події

23:27 07.06.2023

Ми маємо притягнути до відповідальності окупантів за підрив Каховської ГЕС

1 хв читати
Ми маємо притягнути до відповідальності окупантів за підрив Каховської ГЕС

Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність притягнути до відповідальності окупантів, які вчинили підрив Каховської ГЕС.
"Багато лідерів світу, керівники держав, уряди міждержавних об'єднань висловили свою підтримку Україні та чітке засудження російського злочину Екоциду. Я дякую за цю принциповість. Разом маємо і притягнути до відповідальності окупантів", - сказав він у відеозверненні в середу.
За його словами, окупанти "понад рік контролювали і дамбу, і всю ГЕС. Російські пропагандисти всерйоз і відкрито обговорювали саме такий сценарій рукотворної катастрофи, який вони і здійснили".
"Ще минулої осені ми попереджали світ про мінування Росією об'єктів Каховської ГЕС. Ми закликали до направлення міжнародної спостережної місії до Каховки, до розмінування агрегатів і всіх споруд станцій. На жаль, світової уваги тоді не вистачило, щоб усе це забезпечити", - сказав Зеленський.
"Зараз ми маємо сконцентрувати увагу світу на ліквідації наслідків чергової катастрофи з вини Росії. Маємо не допустити подальшої руйнівної активності окупантів", - заявив він.

Теги: #реакція #екоцид #зеленський #каховська_гес

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:23 07.06.2023
Зеленський закликав центральну та місцеву владу зробити все для допомоги постраждалим від теракту на Каховській ГЕС

Зеленський закликав центральну та місцеву владу зробити все для допомоги постраждалим від теракту на Каховській ГЕС

23:19 07.06.2023
Міжнародні організації мають допомогти людям на окупованій частині Херсонщини - Зеленський

Міжнародні організації мають допомогти людям на окупованій частині Херсонщини - Зеленський

21:30 07.06.2023
В окупованій Голій Пристані Херсонської області затоплено 196 будинків, рівень води продовжує підвищуватися

В окупованій Голій Пристані Херсонської області затоплено 196 будинків, рівень води продовжує підвищуватися

21:24 07.06.2023
Уже є інформація про перших загиблих в Олешках унаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС

Уже є інформація про перших загиблих в Олешках унаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС

21:11 07.06.2023
Меліоративна інфраструктура в прилеглих до Каховського водосховища районах повністю виведена з ладу

Меліоративна інфраструктура в прилеглих до Каховського водосховища районах повністю виведена з ладу

20:54 07.06.2023
Франція відправить Україні допомогу протягом кількох годин для подолання наслідків вибуху дамби Каховської ГЕС - Макрон

Франція відправить Україні допомогу протягом кількох годин для подолання наслідків вибуху дамби Каховської ГЕС - Макрон

20:30 07.06.2023
Українська розвідка: Є багато свідчень причетності військово-політичного керівництва РФ до підриву дамби Каховської ГЕС

Українська розвідка: Є багато свідчень причетності військово-політичного керівництва РФ до підриву дамби Каховської ГЕС

19:57 07.06.2023
Зеленський обговорив із Макроном можливість задіяння міжнародних механізмів для розслідування обставин підриву конструкцій Каховської ГЕС

Зеленський обговорив із Макроном можливість задіяння міжнародних механізмів для розслідування обставин підриву конструкцій Каховської ГЕС

18:16 07.06.2023
Польща відправить Україні цистерни та насоси для допомоги в подоланні наслідків підриву Росією Каховської ГЕС

Польща відправить Україні цистерни та насоси для допомоги в подоланні наслідків підриву Росією Каховської ГЕС

16:10 07.06.2023
Зеленський зідзвонився з Ердоганом, передав список потреб України для ліквідації лиха на Каховській ГЕС

Зеленський зідзвонився з Ердоганом, передав список потреб України для ліквідації лиха на Каховській ГЕС

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський закликав центральну та місцеву владу зробити все для допомоги постраждалим від теракту на Каховській ГЕС

Міжнародні організації мають допомогти людям на окупованій частині Херсонщини - Зеленський

В окупованій Голій Пристані Херсонської області затоплено 196 будинків, рівень води продовжує підвищуватися

Уже є інформація про перших загиблих в Олешках унаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС

Українська розвідка: Є багато свідчень причетності військово-політичного керівництва РФ до підриву дамби Каховської ГЕС

ОСТАННЄ

Окупанти упродовж дня обстрілювали Нікополь та Мирівську громаду Дніпропетровської області, пошкоджено приватні будинки, навчальний заклад і підприємства

ВАКС 13 червня розпочне вивчення доказів у справі прокурора, обвинуваченого в заволодінні 8 кг золота

Німеччина передасть постраждалим регіонам півдня України генератори, фільтри для води, водоочисне обладнання та самоскиди для прибирання сміття

У Луврі буде виставлено рідкісні ікони з колекції київського Музею Богдана і Варвари Ханенків

Генсек НАТО відвідає США наступного тижня

Нардепи пропонують передбачити обов'язкові перевірки укриттів, заборонити їх нецільове використання під час війни та запровадити відповідальність за перешкоджання доступу

Кулеба і генсек НАТО обговорили постачання артилерійських боєприпасів для контрнаступальних операцій України

Кім: Наразі реально під загрозою Снігурівська територіальна громада та 13 населених пунктів уздовж річки Інгулець

Близько 85 тис. осіб перетинають кордон у будні дні в обох напрямках

У Білорусі зараз перебуває близько тисячі російських військовослужбовців

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА