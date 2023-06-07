Зеленський закликав центральну та місцеву владу зробити все для допомоги постраждалим від теракту на Каховській ГЕС
Президент України Володимир Зеленський закликав органи центральної та місцевої влади надати допомогу людям, які постраждали від теракту на Каховській ГЕС.
"Питною водою всіх забезпечимо в усіх областях, районах, містах і селах, де це необхідно. Де зараз підвезення питної води, будуть зроблені всі необхідні системи постачання. Сталість постачання - це головний принцип", - сказав він у відеозверненні в середу.
"Світ буде з нами. Партнери повністю проінформовані про те, що відбувається, про те, якої допомоги ми потребуємо, якими б не були економічні, соціальні, екологічні наслідки цієї катастрофи, всі умови для життя будуть збережені", - сказав він.
"Ми бачимо всю проблематику і зробимо можливе і неможливе, щоб створені окупантами проблеми були вирішені", - заявив Зеленський.
За його словами, "прямим обов'язком представників держави та місцевої влади у всіх постраждалих громадах та областях є допомога людям. Від уряду і ДСНС до обласної влади, місцевих громад, усі по максимуму задіяні в тому, щоб урятувати і захистити якомога більше людей".
"Кожен має сприймати це завдання особисто. І я дякую тим, хто сприймає його саме так", - заявив президент.