Міжнародні організації мають допомогти людям на окупованій частині Херсонщини - Зеленський



Президент України Володимир Зеленський назвав "катастрофічною" ситуацію на окупованій частині Херсонської області.

"Абсолютно катастрофічна ситуація на окупованій частині Херсонської області, окупанти просто кинули людей у цих страшних умовах. Без порятунку, без води, просто на дахах будинків, у затоплених громадах. І це ще один свідомий злочин Росії", - сказав він у відеозверненні в середу.

За його словами, "неможливо встановити, скільки людей на тимчасово окупованій території Херсонщини можуть загинути без порятунку, без питної води, без їжі, без медичної допомоги. Наші військові та спецслужби настільки, наскільки це можливо, незважаючи на обстріли, рятують людей. Але потрібні масштабні зусилля, щоб міжнародні організації, як-от Червоний Хрест, негайно долучилися до рятувальної операції та допомогли людям саме на окупованій частині Херсонщини".

"Кожна загибла там людина - це вирок. Вирок міжнародним організаціям, які розучилися рятувати життя. Якщо зараз міжнародна організація відсутня в зоні цієї катастрофи, значить, її взагалі немає. Значить, вона недієздатна", - заявив Зеленський.