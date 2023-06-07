Франція відправить Україні допомогу протягом кількох годин для подолання наслідків вибуху дамби Каховської ГЕС - Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон у розмові з президентом України Володимиром Зеленським висловив солідарність з українським народом після атаки на Каховську ГЕС і повідомив про відправку допомоги для подолання наслідків.

"Я висловив президенту Зеленському свою солідарність з українським народом після атаки на Каховську ГЕС. Франція засуджує цей звірячий акт, який наражає на небезпеку населення. Протягом наступних кількох годин ми відправимо допомогу для задоволення нагальних потреб", - написав Макрон у твіттері.