Події

20:54 07.06.2023

Франція відправить Україні допомогу протягом кількох годин для подолання наслідків вибуху дамби Каховської ГЕС - Макрон

1 хв читати
Франція відправить Україні допомогу протягом кількох годин для подолання наслідків вибуху дамби Каховської ГЕС - Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон у розмові з президентом України Володимиром Зеленським висловив солідарність з українським народом після атаки на Каховську ГЕС і повідомив про відправку допомоги для подолання наслідків.

"Я висловив президенту Зеленському свою солідарність з українським народом після атаки на Каховську ГЕС. Франція засуджує цей звірячий акт, який наражає на небезпеку населення. Протягом наступних кількох годин ми відправимо допомогу для задоволення нагальних потреб", - написав Макрон у твіттері.

 

 

 

Теги: #допомога #франція #каховська_гес

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:11 07.06.2023
Меліоративна інфраструктура в прилеглих до Каховського водосховища районах повністю виведена з ладу

Меліоративна інфраструктура в прилеглих до Каховського водосховища районах повністю виведена з ладу

21:01 07.06.2023
Уже є інформація про перших загиблих в Олешках унаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС

Уже є інформація про перших загиблих в Олешках унаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС

20:30 07.06.2023
Українська розвідка: Є багато свідчень причетності військово-політичного керівництва РФ до підриву дамби Каховської ГЕС

Українська розвідка: Є багато свідчень причетності військово-політичного керівництва РФ до підриву дамби Каховської ГЕС

19:57 07.06.2023
Зеленський обговорив із Макроном можливість задіяння міжнародних механізмів для розслідування обставин підриву конструкцій Каховської ГЕС

Зеленський обговорив із Макроном можливість задіяння міжнародних механізмів для розслідування обставин підриву конструкцій Каховської ГЕС

18:16 07.06.2023
Польща відправить Україні цистерни та насоси для допомоги в подоланні наслідків підриву Росією Каховської ГЕС

Польща відправить Україні цистерни та насоси для допомоги в подоланні наслідків підриву Росією Каховської ГЕС

16:10 07.06.2023
Зеленський зідзвонився з Ердоганом, передав список потреб України для ліквідації лиха на Каховській ГЕС

Зеленський зідзвонився з Ердоганом, передав список потреб України для ліквідації лиха на Каховській ГЕС

16:02 07.06.2023
Єдиний в Україні державний осетровий завод затоплено через підрив Каховської ГЕС

Єдиний в Україні державний осетровий завод затоплено через підрив Каховської ГЕС

15:55 07.06.2023
МОЗ не виключає загрози спалаху холери внаслідок руйнування дамби в Новій Каховці

МОЗ не виключає загрози спалаху холери внаслідок руйнування дамби в Новій Каховці

15:50 07.06.2023
Ердоган у розмові із Зеленським запропонував створити комісію для розслідування вибуху дамби на Каховській ГЕС

Ердоган у розмові із Зеленським запропонував створити комісію для розслідування вибуху дамби на Каховській ГЕС

14:42 07.06.2023
ЄС уже відправляє допомогу Україні у зв'язку з руйнуванням Каховської ГЕС

ЄС уже відправляє допомогу Україні у зв'язку з руйнуванням Каховської ГЕС

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Українська розвідка: Є багато свідчень причетності військово-політичного керівництва РФ до підриву дамби Каховської ГЕС

Зеленський обговорив із Макроном можливість задіяння міжнародних механізмів для розслідування обставин підриву конструкцій Каховської ГЕС

Кім: Наразі реально під загрозою Снігурівська територіальна громада та 13 населених пунктів уздовж річки Інгулець

Російські окупанти забороняють мирним жителям евакуюватися із зони підтоплення - Генштаб ЗСУ

Із Херсона та області евакуйовано 1894 людини, підтоплено 30 населених пунктів - Клименко

ОСТАННЄ

ВАКС 13 червня розпочне вивчення доказів у справі прокурора, обвинуваченого в заволодінні 8 кг золота

Німеччина передасть постраждалим регіонам півдня України генератори, фільтри для води, водоочисне обладнання та самоскиди для прибирання сміття

У Луврі буде виставлено рідкісні ікони з колекції київського Музею Богдана і Варвари Ханенків

Генсек НАТО відвідає США наступного тижня

Нардепи пропонують передбачити обов'язкові перевірки укриттів, заборонити їх нецільове використання під час війни та запровадити відповідальність за перешкоджання доступу

Кулеба і генсек НАТО обговорили постачання артилерійських боєприпасів для контрнаступальних операцій України

Кім: Наразі реально під загрозою Снігурівська територіальна громада та 13 населених пунктів уздовж річки Інгулець

Близько 85 тис. осіб перетинають кордон у будні дні в обох напрямках

У Білорусі зараз перебуває близько тисячі російських військовослужбовців

Російські окупанти за добу завдали 28 авіаційних ударів по території України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА