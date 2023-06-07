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20:30 07.06.2023

Українська розвідка: Є багато свідчень причетності військово-політичного керівництва РФ до підриву дамби Каховської ГЕС

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Українська розвідка: Є багато свідчень причетності військово-політичного керівництва РФ до підриву дамби Каховської ГЕС

Доказова база про причетність РФ до підриву дамби Каховської ГЕС збирається, є багато свідчень того, що за терактом стоїть військово-політичне керівництво країни-агресора та її війська, заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

"Якщо говорити про доказову базу, то вона є, і наразі активно триває її збір. Є маса прямих і непрямих свідчень того, що за цілеспрямованим знищенням дамби ГЕС, йдеться про підрив, стоїть не просто РФ, а військово-політичне керівництво й офіційні війська загарбників", - сказав Юсов в ефірі національного телемарафону в середу.

У розвідці зазначили, що Україна інформувала до цього світ, що росіяни здійснювали мінування Каховської ГЕС. Юсов знову наголосив, що окупанти вчинили злочин, намагаючись зірвати дії українських сил.

"Те, що за тиждень до цього в РФ до нормативно-правової бази було внесено зміни з метою того, що можна не розраховувати наслідки техногенної катастрофи у воєнний час, здається, - це явка з повинною", - сказав представник ГУР.

Юсов наголосив, що доказова база про причетність РФ до підриву дамби збирається, і "весь український сектор Сил безпеки і оборони працюватиме над формуванням і наповненням цієї бази".

Теги: #розвідка #каховська_гес #окупанти

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