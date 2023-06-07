Події

20:21 07.06.2023

У Луврі буде виставлено рідкісні ікони з колекції київського Музею Богдана і Варвари Ханенків

2 хв читати
У Луврі буде виставлено рідкісні ікони з колекції київського Музею Богдана і Варвари Ханенків

У Луврі (Париж) з 14 червня до 6 листопада пройде виставка "Біля витоків сакрального образу. Ікони з Музею Ханенків", повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі музею.

"Партнерство Лувру та Музею Ханенків - це не лише дружня підтримка професійної спільноти за часів повномасштабної війни Росії проти України, а й довгостроковий науково-дослідний проєкт та співпраця інституцій. Після експонування ікони будуть вивчені в лабораторіях Національного центру досліджень і реставрації музеїв Франції", - повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" в.о.директорки музею Ханенків Юлія Ваганова.

Як повідомляється, серед представлених у Луврі буде п'ять особливо цінних візантійських ікон.

Мікромозаїчна ікона Святого Миколая кінця XII століття була придбана подружжям Ханенків в одній зі своїх подорожей.

1941 року до музею Ханенків надійшли чотири виняткові енкаустичні ікони VI-VII: "Святі Сергій і Вакх", "Святий Іван Хреститель", "Богородиця з Немовлям" і "Святі Платон і Гликерія". До цього вони були в Антирелігійному музеї, створеному радянським урядом на основі експонатів із фондів низки закладів, серед яких колишня Київська духовна академія. У 1885 році ці ікони надійшли до Церковно-археологічного музею при цій академії за заповітом настоятеля Михайлівського золотоверхого монастиря архимандрита Порфирія Успенського, який отримав їх під час однієї зі своїх подорожей до гори Синай.

Як повідомили в музеї Ханенків, співпраця з Лувром почалася з пропозиції спільної наукової експертизи цих Синайських ікон. Нині Лувр проводить масштабне дослідження візантійської світової спадщини. У 2027 році заплановано відкриття відділу мистецтв Візантії та християнства на Сході. Наразі його колекція містить близько 13 тис. експонатів, що охоплюють широке хронологічне поле - період від 220 р. до 1923 року.

"Команда визначає свій вектор на майбутній тісній співпраці з Україною, фундаментальних дослідженнях і свідомій позиції щодо актуальних подій. Важливо для команди те, що дослідження будуть не конфесійними, а цивілізаційними. Зали відділу відкриються 2027 року, а перший виставковий проєкт буде саме з Музеєм Ханенків", - повідомили у пресслужбі музею.

Проєкт проходить у партнерстві з Міжнародним альянсом із захисту спадщини в зонах конфлікту (ALIPH), який від початку війни був повністю відданий справі збереження української спадщини.

Теги: #музей #лувр #експозиція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:12 20.05.2023
У Музеї народної архітектури та побуту в Пирогові відкрито реконструйований центральний вхід

У Музеї народної архітектури та побуту в Пирогові відкрито реконструйований центральний вхід

10:16 25.04.2023
Країна-терорист робить усе, щоб знищити нас повністю - Зеленський про обстріл краєзнавчого музею в Куп'янську

Країна-терорист робить усе, щоб знищити нас повністю - Зеленський про обстріл краєзнавчого музею в Куп'янську

11:38 04.04.2023
Мінкультури оскаржить поновлення Стасюк на посаді гендиректора Національного музею Голодомору-геноциду

Мінкультури оскаржить поновлення Стасюк на посаді гендиректора Національного музею Голодомору-геноциду

19:33 19.12.2022
Софія Київська отримає від Японії EUR4 млн

Софія Київська отримає від Японії EUR4 млн

14:39 30.11.2022
Унаслідок ранкового обстрілу Херсону постраждала будівля художнього музею

Унаслідок ранкового обстрілу Херсону постраждала будівля художнього музею

19:03 17.11.2022
Завершення реконструкції першої черги, будівництво та введення в експлуатацію другої черги Музею Голодомору-геноциду планується у 2022-2023 роках

Завершення реконструкції першої черги, будівництво та введення в експлуатацію другої черги Музею Голодомору-геноциду планується у 2022-2023 роках

10:11 10.10.2022
Російські ракети влучили по території дитячого майданчика та музею Ханенків у центрі Києва – К.Тимошенко

Російські ракети влучили по території дитячого майданчика та музею Ханенків у центрі Києва – К.Тимошенко

08:45 08.10.2022
У Львові створять музейний комплекс митрополита Андрія Шептицького

У Львові створять музейний комплекс митрополита Андрія Шептицького

11:58 15.06.2022
Площу Ірпінського історико-краєзнавчого музею пропонують збільшити втричі

Площу Ірпінського історико-краєзнавчого музею пропонують збільшити втричі

15:12 30.05.2022
Відвідувач Лувру в Парижі розмазав торт об картину "Мона Ліза"

Відвідувач Лувру в Парижі розмазав торт об картину "Мона Ліза"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Українська розвідка: Є багато свідчень причетності військово-політичного керівництва РФ до підриву дамби Каховської ГЕС

Зеленський обговорив із Макроном можливість задіяння міжнародних механізмів для розслідування обставин підриву конструкцій Каховської ГЕС

Кім: Наразі реально під загрозою Снігурівська територіальна громада та 13 населених пунктів уздовж річки Інгулець

Російські окупанти забороняють мирним жителям евакуюватися із зони підтоплення - Генштаб ЗСУ

Із Херсона та області евакуйовано 1894 людини, підтоплено 30 населених пунктів - Клименко

ОСТАННЄ

Меліоративна інфраструктура в прилеглих до Каховського водосховища районах повністю виведена з ладу

Уже є інформація про перших загиблих в Олешках унаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС

Франція відправить Україні допомогу протягом кількох годин для подолання наслідків вибуху дамби Каховської ГЕС - Макрон

ВАКС 13 червня розпочне вивчення доказів у справі прокурора, обвинуваченого в заволодінні 8 кг золота

Українська розвідка: Є багато свідчень причетності військово-політичного керівництва РФ до підриву дамби Каховської ГЕС

Німеччина передасть постраждалим регіонам півдня України генератори, фільтри для води, водоочисне обладнання та самоскиди для прибирання сміття

Генсек НАТО відвідає США наступного тижня

Нардепи пропонують передбачити обов'язкові перевірки укриттів, заборонити їх нецільове використання під час війни та запровадити відповідальність за перешкоджання доступу

Зеленський обговорив із Макроном можливість задіяння міжнародних механізмів для розслідування обставин підриву конструкцій Каховської ГЕС

Кулеба і генсек НАТО обговорили постачання артилерійських боєприпасів для контрнаступальних операцій України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА