У Луврі буде виставлено рідкісні ікони з колекції київського Музею Богдана і Варвари Ханенків

У Луврі (Париж) з 14 червня до 6 листопада пройде виставка "Біля витоків сакрального образу. Ікони з Музею Ханенків", повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі музею.

"Партнерство Лувру та Музею Ханенків - це не лише дружня підтримка професійної спільноти за часів повномасштабної війни Росії проти України, а й довгостроковий науково-дослідний проєкт та співпраця інституцій. Після експонування ікони будуть вивчені в лабораторіях Національного центру досліджень і реставрації музеїв Франції", - повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" в.о.директорки музею Ханенків Юлія Ваганова.

Як повідомляється, серед представлених у Луврі буде п'ять особливо цінних візантійських ікон.

Мікромозаїчна ікона Святого Миколая кінця XII століття була придбана подружжям Ханенків в одній зі своїх подорожей.

1941 року до музею Ханенків надійшли чотири виняткові енкаустичні ікони VI-VII: "Святі Сергій і Вакх", "Святий Іван Хреститель", "Богородиця з Немовлям" і "Святі Платон і Гликерія". До цього вони були в Антирелігійному музеї, створеному радянським урядом на основі експонатів із фондів низки закладів, серед яких колишня Київська духовна академія. У 1885 році ці ікони надійшли до Церковно-археологічного музею при цій академії за заповітом настоятеля Михайлівського золотоверхого монастиря архимандрита Порфирія Успенського, який отримав їх під час однієї зі своїх подорожей до гори Синай.

Як повідомили в музеї Ханенків, співпраця з Лувром почалася з пропозиції спільної наукової експертизи цих Синайських ікон. Нині Лувр проводить масштабне дослідження візантійської світової спадщини. У 2027 році заплановано відкриття відділу мистецтв Візантії та християнства на Сході. Наразі його колекція містить близько 13 тис. експонатів, що охоплюють широке хронологічне поле - період від 220 р. до 1923 року.

"Команда визначає свій вектор на майбутній тісній співпраці з Україною, фундаментальних дослідженнях і свідомій позиції щодо актуальних подій. Важливо для команди те, що дослідження будуть не конфесійними, а цивілізаційними. Зали відділу відкриються 2027 року, а перший виставковий проєкт буде саме з Музеєм Ханенків", - повідомили у пресслужбі музею.

Проєкт проходить у партнерстві з Міжнародним альянсом із захисту спадщини в зонах конфлікту (ALIPH), який від початку війни був повністю відданий справі збереження української спадщини.