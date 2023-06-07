Шість українських вишів увійшли до тисячі найбільш стійких університетів рейтингу Impact Rankings

До тисячі найбільш стійких університетів щорічного рейтингу Impact Rankings від британського рейтингового агентства Times Higher Education увійшли шість українських вишів.

"Цього року агенція прорейтингувала 1 591 університет зі 112 країн світу, 32 з яких українські, що є найбільшим представництвом ЗВО в рейтингах Times Higher Education", - ідеться в повідомленні пресслужби Міністерства освіти і науки.

Зазначається, що до тисячі найбільш стійких університетів України увійшли: Сумський державний університет (найкращі 301-400 світового рейтингу); НУ "Львівська політехніка" (найкращі 401-600 світового рейтингу); Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (найкращі 801-1000 світового рейтингу); НТУ "Харківський політехнічний інститут" (найкращі 801-1000 світового рейтингу); Ужгородський національний університет (найкращі 801-1000 світового рейтингу); ДУ "Житомирська політехніка" (найкращі 801-1000 світового рейтингу).

Згідно з повідомленням, до рейтингу також увійшли заклади вищої освіти, що мають найбільші успіхи в досягненні Цілей сталого розвитку (ЦСР).

"Також зазначимо, що Сумський національний аграрний університет - єдиний ЗВО аграрного профілю, який потрапив до рейтингу Impact Rankings", - наголосили в міністерстві.