Найбільша релігійна громада Полтавщини змінила церковну юрисдикцію з УПЦ (МП) на ПЦУ

Релігійна громада Благовіщенської Української православної церкви в м. Лохвиця на зборах у неділю, 4 червня, проголосувала за зміну підпорядкування і за вхід до складу Православної церкви України, повідомляє Полтавська єпархія ПЦУ.

"Збори проголосували за припинення повноважень настоятеля Благовіщенської церкви Михайла Товстяка та обрали нового настоятеля, священика ПЦУ. Релігійна громада також звернулася до правоохоронних органів для з'ясування правового статусу будівлі лохвицького Благовіщенського храму та земельної ділянки під ним. З 2009 року цей храм - пам'ятка історії та архітектури ХІХ століття, найстаріша кам'яна споруда міста - перебуває у приватній власності", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Полтавська обласна рада вже тричі не змогла проголосувати звернення до Верховної Ради України і територіальних громад області щодо припинення договорів оренди або користування релігійними організаціями, які не виконують вимоги законів України. Під час останнього голосування, яке відбулося 30 травня, за проголосували 32 депутати з 84-х.

У 2023 році три релігійні громади Полтавської області - у Кременчуці, у селі Білецьківка та смт Новооржицьке - змінили церковну юрисдикцію з УПЦ (МП) на ПЦУ. 4 червня до них приєдналася Благовіщенська парафія ПЦУ.

Отже, Полтавська єпархія Православної церкви України налічує майже 240 парафій, єпархія УПЦ - 182 парафії.