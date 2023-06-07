Двоє поліцейських постраждали від ворожого дрона в Херсоні під час проведення евакуації

Окупанти продовжують обстрілювати правий берег Херсонської області, під час проведення евакуації в Херсоні від ворожого дрона постраждали двоє поліцейських, повідомляє Національна поліція України.

"Під ударом ворога опинилися населені пункти Бериславського та Херсонського районів. Війська РФ завдали авіаційні удари керованими бомбами", - йдеться в повідомленні Нацполіції в середу.

У повідомленні наголошується, що поліція продовжує евакуацію громадян із затоплених зон, фіксує наслідки обстрілів і підриву військами РФ Каховської ГЕС.

"Під час евакуаційних заходів у місті Херсоні на працівників поліції, які рятували людей із затопленої зони, російські військові скинули боєприпас із дрону. Як наслідок, двоє правоохоронців отримали поранення, у них мінно-вибухові травми та множинні осколкові поранення", - інформують у Нацполіції.