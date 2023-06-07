Директора департаменту КМДА Никоряка, поміченого на порушенні комендантської години, буде звільнено - Кличко

Директора департаменту охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації Олександра Никоряка буде звільнено, заявив міський голова столиці Віталій Кличко.

"За порушення комендантської години є адміністративна відповідальність для всіх громадян. А чиновник будь-якого рангу несе ще й політичну відповідальність. Директор департаменту охорони культурної спадщини КМДА Олександр Никоряк, якого вночі, в глибоку комендантську годину, помітили на виході з ресторану, буде звільнений. Сказав йому писати заяву", - написав Кличко в телеграм-каналі.

Він також закликав правоохоронні органи проконтролювати та притягнути до відповідальності розважальні та заклади харчування за їх роботу в комендантську годину.