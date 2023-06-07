На Дніпропетровщині розпочався масовий мор риби внаслідок підриву Каховської ГЕС - Єрмак

Мор риби в Каховському водосховищі внаслідок підриву російськими окупантами дамби Каховської гідроелектростанції в ніч на вівторок і різкого зниження рівня води у водоймі вже розпочався.

"Дніпропетровщина - масовий мор риби внаслідок терористичного знищення Каховської ГЕС росіянами", - написав глава Офісу президента України Андрій Єрмак у телеграмі в середу, проілюструвавши допис відеокадрами обмілини, всіяної мертвою рибою.

Раніше в Міністерстві охорони здоров'я України повідомили, що мор риби в Каховському водосховищі розпочнеться через три-п'ять днів. Про нього згадали, як про одну з очікуваних причин погіршення якості води в колодязях і відкритих водоймах на територіях, підтоплених унаслідок підриву дамби Каховської ГЕС.