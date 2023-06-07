Російський добровольчий корпус міг залишити Нову Таволжанку - ISW

Проукраїнські Російський добровольчий корпус (РДК) і легіон "Свобода Росії" пішли з прикордонного с. Нова Таволжанка в Бєлгородській області станом на 6 червня, повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW) з посиланням на російські джерела.

"Головне управління військової розвідки України повідомило, що в ніч із 4 на 5 червня в бою в Новій Таволжанці загинув старший російський офіцер Бєлгородської оперативної групи полковник Андрій Стесєв. Легіон "Свобода Росії" оголосив 6 червня, що його сили ліквідували Стесєва", - йдеться в повідомленні.

При цьому повідомляється, що ватажок приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин почав прямо погрожувати Міністерству оборони РФ і російському військовому командуванню, що його сили "вийдуть на Бєлгород", якщо російське командування не "звільнить" прикордонні райони області від проукраїнських угруповань і не покращить ситуацію в районному центрі Шебекіно. Він також заявив, що Міноборони РФ може розглядати можливість "застосування ядерної зброї на своїй території", обговорюючи небажання російського військового командування захищати Бєлгородську область.

Повідомляється, що російські окупаційні війська провели обмежені наземні атаки на лінії Сватове-Кремінна в Луганській області. При цьому російські джерела стверджували, що українські війська продовжували наземні атаки на північ і південний захід від Бахмута Донецької області, а російські війська продовжували обмежені наступальні операції вздовж лінії Авдіївка-Донецьк.

За даними ISW, українські сили у вівторок продовжили наземні атаки на південному заході Донецької та на сході Запорізької областей.