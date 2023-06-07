Події

09:26 07.06.2023

ООН готова зробити все можливе для допомоги постраждалим у зоні руйнування Каховської ГЕС - заступник генсека

1 хв читати
ООН готова зробити все можливе для допомоги постраждалим у зоні руйнування Каховської ГЕС - заступник генсека

Заступник генсека ООН із гуманітарних проблем Мартін Гріффітс заявив, що Організація готова надати допомогу постраждалим унаслідок руйнування інфраструктури Каховської ГЕС у Херсонській області.

"Неспроможність надати допомогу мільйонам людей, які постраждали від повені, може мати катастрофічні наслідки. Ми готові зробити все можливе, щоб допомогти тим, хто постраждав і хто потребує допомоги, але це буде непросто", - сказав він під час засідання Ради Безпеки ООН.

За словами Гріффітса, в ООН "украй занепокоєні становищем людей на постраждалих територіях" і "готові в оперативному плані направити спільні колони допомоги від різних установ організації та гуманітарний персонал до контрольованих Росією територій, які постраждали від повені".

"Масштаб катастрофи буде усвідомлений повністю лише через кілька днів. Але очевидно, що вона матиме важкі, далекосяжні наслідки для тисяч людей", - заявив заступник генсека ООН.

Теги: #оон #каховська_гес #гріффітс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:36 07.06.2023
Фінляндія готова надати допомогу Україні у зв'язку з руйнуванням Каховської дамби - глава МЗС

Фінляндія готова надати допомогу Україні у зв'язку з руйнуванням Каховської дамби - глава МЗС

09:35 07.06.2023
Велика Британія збирає інформацію про руйнування на Каховській ГЕС - прем'єр

Велика Британія збирає інформацію про руйнування на Каховській ГЕС - прем'єр

09:19 07.06.2023
Гроссі повідомив, що особисто очолить місію з ротації інспекторів МАГАТЕ на ЗАЕС наступного тижня через ситуацію з Каховською ГЕС

Гроссі повідомив, що особисто очолить місію з ротації інспекторів МАГАТЕ на ЗАЕС наступного тижня через ситуацію з Каховською ГЕС

08:02 07.06.2023
Кожен російський теракт лише збільшує суму репарацій, які РФ виплатить за скоєні злочини

Кожен російський теракт лише збільшує суму репарацій, які РФ виплатить за скоєні злочини

07:33 07.06.2023
Україна зібрала всі факти причетності РФ до підриву Каховської ГЕС

Україна зібрала всі факти причетності РФ до підриву Каховської ГЕС

07:28 07.06.2023
В ISW припустили, навіщо російським військам міг бути потрібен підрив Каховської ГЕС

В ISW припустили, навіщо російським військам міг бути потрібен підрив Каховської ГЕС

07:24 07.06.2023
Кислиця на Радбезі ООН: Підривом Каховської ГЕС росіяни визнають, що не можуть утримати цю територію

Кислиця на Радбезі ООН: Підривом Каховської ГЕС росіяни визнають, що не можуть утримати цю територію

07:21 07.06.2023
У Білому домі вивчають ситуацію навколо катастрофи Каховської ГЕС

У Білому домі вивчають ситуацію навколо катастрофи Каховської ГЕС

00:18 07.06.2023
Кожен російський теракт лише збільшує суму репарацій, які РФ виплатить за скоєні злочини

Кожен російський теракт лише збільшує суму репарацій, які РФ виплатить за скоєні злочини

00:16 07.06.2023
Знищення Каховського водосховища свідчить про намір росіян тікати з Криму

Знищення Каховського водосховища свідчить про намір росіян тікати з Криму

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

На бахмутському напрямку українські захисники продовжують рух уперед на флангах

ЗС України ліквідували майже тисячу окупантів, літак, сім БПЛА, 37 артилерійських систем, 13 танків, 17 бронемашин противника

Кожен російський теракт лише збільшує суму репарацій, які РФ виплатить за скоєні злочини

Знищення Каховського водосховища свідчить про намір росіян тікати з Криму

В ISW припустили, навіщо російським військам міг бути потрібен підрив Каховської ГЕС

ОСТАННЄ

Вода в акваторії Миколаєва піднялася ще на 58 см, але критична позначка для міста може бути 105 см - Сенкевич

Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано

На бахмутському напрямку українські захисники продовжують рух уперед на флангах

Двох людей убито в Донецькій області за добу

ЗС України ліквідували майже тисячу окупантів, літак, сім БПЛА, 37 артилерійських систем, 13 танків, 17 бронемашин противника

ЗС України ліквідували ворожий штурмовик Су25

Рівень води в результаті руйнування дамби Каховської ГЕС збільшиться на метр протягом 20 годин

Верещук: Евакуація і гуманітарне реагування - пріоритети уряду на найближчі дні через катастрофу на Каховській ГЕС

Знищення Каховського водосховища свідчить про намір росіян тікати з Криму

Зранку в середу ворог двічі атакував Нікопольський район

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА