ООН готова зробити все можливе для допомоги постраждалим у зоні руйнування Каховської ГЕС - заступник генсека

Заступник генсека ООН із гуманітарних проблем Мартін Гріффітс заявив, що Організація готова надати допомогу постраждалим унаслідок руйнування інфраструктури Каховської ГЕС у Херсонській області.

"Неспроможність надати допомогу мільйонам людей, які постраждали від повені, може мати катастрофічні наслідки. Ми готові зробити все можливе, щоб допомогти тим, хто постраждав і хто потребує допомоги, але це буде непросто", - сказав він під час засідання Ради Безпеки ООН.

За словами Гріффітса, в ООН "украй занепокоєні становищем людей на постраждалих територіях" і "готові в оперативному плані направити спільні колони допомоги від різних установ організації та гуманітарний персонал до контрольованих Росією територій, які постраждали від повені".

"Масштаб катастрофи буде усвідомлений повністю лише через кілька днів. Але очевидно, що вона матиме важкі, далекосяжні наслідки для тисяч людей", - заявив заступник генсека ООН.