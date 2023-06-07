Вода в акваторії Миколаєва піднялася ще на 58 см, але критична позначка для міста може бути 105 см - Сенкевич

Рівень води в акваторії Миколаєва на ранок середи піднявся ще на 58 см, але критична позначка для міста може бути 105 см, повідомив мер Олександр Сенкевич.

"На ранок рівень води в акваторії Миколаєва загалом піднявся на 58 см. Стежимо за ситуацією. Одразу заспокою містян. Критичною позначкою для Миколаєва є +105 см", - написав він у телеграм-каналі.

Сенкевич назвав ранкові цифри "плюс-мінус піковими, тому надалі рівень води має спадати".