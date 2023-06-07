ЗС України ліквідували майже тисячу окупантів, літак, сім БПЛА, 37 артилерійських систем, 13 танків, 17 бронемашин противника

Сили оборони ліквідували 880 окупантів, 1 літак, 7 БПЛА, 37 артилерійських систем, 13 танків, 17 бронемашин противника, 17 од. автомобільної та спецтехніки і 4 од. РСЗВ, повідомляє Генштаб Збройних сил України в ранковому зведенні в середу.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.06. 23 орієнтовно склали особового складу - близько 212030 (+880) осіб ліквідовано, танків - 3873 (+13) од, бойових броньованих машин - 7560 (+17) од, артилерійських систем - 3640 (+37) од, РСЗВ - 594 (+4) од, засобів ППО - 352 (+1) од, літаків - 314 (+1) од, гелікоптерів - 299 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3219 (+7), крилаті ракети - 1171 (+0), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 6349 (+17) од, спеціальна техніка - 492 (+3)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюють.