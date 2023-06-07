Кислиця на Радбезі ООН: Підривом Каховської ГЕС росіяни визнають, що не можуть утримати цю територію

Підривом Каховської ГЕС російські окупанти визнають, що ця територія їм не належить і вони не можуть її утримати, заявив постійний представник України в ООН Сергій Кислиця.

"Російський режим запустив бомбу масового знищення проти екології. Це акт тероризму проти критичної інфраструктури України. Спрямований на якомога більшу кількість жертв серед цивільних і найбільших руйнувань. Використовуючи тактику спаленої землі, російські окупанти визнають, що ця територія не належить їм і вони не можуть її утримати", - сказав Кислиця під час засідання Радбезу ООН у вівторок.

Він зазначив, що РФ заперечує свою провину в підриві Каховської ГЕС, як заперечувала і причетність до злочинів у Маріуполі, Бучі та Ізюмі.

"Це ще один приклад геноциду Росії проти народу України. Це реакція Кремля на заклик до мирних переговорів. Росія зазначає своїми діями, що не зацікавлена в деескалації та мирі. Росію потрібно знешкодити, а не умиротворяти", - наголосив Кислиця.

За його словами, "це буде найбільшим внеском у безпеку нашого регіону і світу загалом".

Він уточнив, що внаслідок підриву було знищено 11 із 28 секцій дамби.

"Станом на вечір було підвищення рівня води на 3,24 м біля Херсона. Через 3-5 днів ми побачимо набагато більше наслідків. Вони будуть набагато гіршими для тимчасово окупованих РФ територій Херсонської області на лівому березі Дніпра", - попередив Кислиця.

Водночас, він зауважив, що для Запорізької АЕС наразі нагальної загрози немає.

"Ситуація складна, але під контролем", - зазначив Кислиця.

"Ми закликаємо засудити російську атаку на Каховську ГЕС. Це доводить, наскільки важлива Формула миру президента Зеленського. Закликаємо міжнародних партнерів долучитися до її виконання", - підсумував він.