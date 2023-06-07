Події

07:21 07.06.2023

У Білому домі вивчають ситуацію навколо катастрофи Каховської ГЕС

1 хв читати
У Білому домі вивчають ситуацію навколо катастрофи Каховської ГЕС

Адміністрація президента США Джозефа Байдена поки що не дійшла висновку щодо ситуації навколо катастрофи на Каховській ГЕС в Україні та причетності до вибуху на дамбі російських військових, заявив офіційний представник Ради національної безпеки Джон Кірбі.

"Ми робимо все можливе, щоб оцінити ці повідомлення, і ми працюємо з українцями, щоб зібрати більше інформації. Поки що не можемо однозначно сказати, що сталося. Абсолютно точно можна сказати про нанесення значної шкоди українському народу та регіону", - цитує слова Кірбі видання "Голос Америки".

Представник Білого дому зазначив, що США вивчають повідомлення про те, що відповідальність за вибух несе РФ, нагадавши, що російські війська незаконно захопили район поруч із Каховською ГЕС.

"Ми уважно стежимо за наслідками цих руйнувань, які спричинили масову повінь в Україні та призвели до евакуації принаймні тисяч українців. Ми знаємо, що є жертви, зокрема, ймовірно, багато загиблих, хоча це попередні повідомлення, і ми не можемо кількісно оцінити (втрати - ІФ-У) прямо зараз", - заявив Кірбі.

 

 

 

Теги: #сша #каховська_гес

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:02 07.06.2023
Кожен російський теракт лише збільшує суму репарацій, які РФ виплатить за скоєні злочини

Кожен російський теракт лише збільшує суму репарацій, які РФ виплатить за скоєні злочини

07:38 07.06.2023
Посол США: Приголомшена руйнуванням дамби Каховської ГЕС, ведемо тісну співпрацю з українською владою для надання допомоги людям

Посол США: Приголомшена руйнуванням дамби Каховської ГЕС, ведемо тісну співпрацю з українською владою для надання допомоги людям

07:33 07.06.2023
Україна зібрала всі факти причетності РФ до підриву Каховської ГЕС

Україна зібрала всі факти причетності РФ до підриву Каховської ГЕС

07:28 07.06.2023
В ISW припустили, навіщо російським військам міг бути потрібен підрив Каховської ГЕС

В ISW припустили, навіщо російським військам міг бути потрібен підрив Каховської ГЕС

02:48 07.06.2023
США допоможуть Україні: Байден про ситуацію навколо Каховської ГЕС

США допоможуть Україні: Байден про ситуацію навколо Каховської ГЕС

00:18 07.06.2023
Кожен російський теракт лише збільшує суму репарацій, які РФ виплатить за скоєні злочини

Кожен російський теракт лише збільшує суму репарацій, які РФ виплатить за скоєні злочини

00:16 07.06.2023
Знищення Каховського водосховища свідчить про намір росіян тікати з Криму

Знищення Каховського водосховища свідчить про намір росіян тікати з Криму

19:10 06.06.2023
Кулеба і Боррель обговорили наслідки підриву росіянами дамби Каховської ГЕС

Кулеба і Боррель обговорили наслідки підриву росіянами дамби Каховської ГЕС

18:53 06.06.2023
"ArcelorMittal Кривий Ріг" призупинив виплавку сталі для зниження споживання води в критичних умовах

"ArcelorMittal Кривий Ріг" призупинив виплавку сталі для зниження споживання води в критичних умовах

18:51 06.06.2023
Україна збирає Радбез ООН і звернеться до МКС щодо вибуху Каховської ГЕС

Україна збирає Радбез ООН і звернеться до МКС щодо вибуху Каховської ГЕС

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗС України ліквідували майже тисячу окупантів, літак, сім БПЛА, 37 артилерійських систем, 13 танків, 17 бронемашин противника

Кожен російський теракт лише збільшує суму репарацій, які РФ виплатить за скоєні злочини

Знищення Каховського водосховища свідчить про намір росіян тікати з Криму

В ISW припустили, навіщо російським військам міг бути потрібен підрив Каховської ГЕС

Російські терористи мають покинути нашу територію - Зеленський у відеозверненні щодо вибуху на Каховській ГЕС

ОСТАННЄ

Двох людей убито в Донецькій області за добу

ЗС України ліквідували майже тисячу окупантів, літак, сім БПЛА, 37 артилерійських систем, 13 танків, 17 бронемашин противника

ЗС України ліквідували ворожий штурмовик Су25

Рівень води в результаті руйнування дамби Каховської ГЕС збільшиться на метр протягом 20 годин

Верещук: Евакуація і гуманітарне реагування - пріоритети уряду на найближчі дні через катастрофу на Каховській ГЕС

Знищення Каховського водосховища свідчить про намір росіян тікати з Криму

Зранку в середу ворог двічі атакував Нікопольський район

Мешканців м.Снігурівка закликали до економії споживання води у зв'язку з підтопленням р. Інгулець

Кислиця на Радбезі ООН: Підривом Каховської ГЕС росіяни визнають, що не можуть утримати цю територію

Російські терористи мають покинути нашу територію - Зеленський у відеозверненні щодо вибуху на Каховській ГЕС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА