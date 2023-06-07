У Білому домі вивчають ситуацію навколо катастрофи Каховської ГЕС

Адміністрація президента США Джозефа Байдена поки що не дійшла висновку щодо ситуації навколо катастрофи на Каховській ГЕС в Україні та причетності до вибуху на дамбі російських військових, заявив офіційний представник Ради національної безпеки Джон Кірбі.

"Ми робимо все можливе, щоб оцінити ці повідомлення, і ми працюємо з українцями, щоб зібрати більше інформації. Поки що не можемо однозначно сказати, що сталося. Абсолютно точно можна сказати про нанесення значної шкоди українському народу та регіону", - цитує слова Кірбі видання "Голос Америки".

Представник Білого дому зазначив, що США вивчають повідомлення про те, що відповідальність за вибух несе РФ, нагадавши, що російські війська незаконно захопили район поруч із Каховською ГЕС.

"Ми уважно стежимо за наслідками цих руйнувань, які спричинили масову повінь в Україні та призвели до евакуації принаймні тисяч українців. Ми знаємо, що є жертви, зокрема, ймовірно, багато загиблих, хоча це попередні повідомлення, і ми не можемо кількісно оцінити (втрати - ІФ-У) прямо зараз", - заявив Кірбі.